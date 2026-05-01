北野武の愛車「超高級セダン」に注目！

俳優の寺島進さんが自身のSNSにおいて、恩師である北野武さんの愛車であるロールス・ロイスとの2ショットを公開しています。

都内商店街に現れた圧倒的な存在感を放つ一台に対し、ユーザーから多くの反響が集まっています。

【動画】超カッコイイ！ 「寺島進」×「北野武の愛車」の姿を画像で見る！

映画監督やタレントとして活躍し、これまで数々の映像作品やバラエティ番組を通じて、多方面に影響を与え続けている北野さん。

2026年には新たな映画製作に向けた動きも報じられています。

今回注目を集めているのは、親交の深い寺島さんが2024年6月28日に自身のXで紹介した、そんな北野さんとロールス・ロイス、そして寺島さんの姿が収まったショットです。

寺島さんは「と或る夜、やや賑やかな祖師ヶ谷商店街の狭い道に一台の超超超高級車が徐行して近づいてくる。ハッキリ言ってウキまくり！笑」と、その驚きをつづっています。

背景に映る白い車両は、イギリスの高級車メーカーであるロールス・ロイスの「ファントム」と推定されます。

ファントムは同ブランドの最上級に位置するモデルであり、ボディサイズは全長約5.7メートル、全幅2m超えの堂々とした存在感。

フロントには巨大なパルテノングリルや、ブランドの象徴であるボンネット先端の「スピリット・オブ・エクスタシー」など、一目でそれと分かる威風堂々とした外観が特徴です。

内装は本革シート、リニアモニター、天井は「スターライトヘッドライナー」で星空を連想させる構造で洗練されています。

エンジンは、6.75リッターのV型12気筒ツインターボエンジンを搭載。その圧倒的なパワーにより、最高出力571馬力、最大トルク900Nmを発揮します。

車両価格は標準モデルでも6000万円を超え、価格、スペックから見ても高級車仕様となっています。

寺島さんの投稿に映る北野さんの愛車は、商店街の風景の中で異彩を放っており、規格外の存在感を放っています。

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今回の投稿に対し、SNSではユーザーから多くの反響が寄せられています。ユーザーからは、「迫力すごい」「クルマやばい」といった驚きの声が上がりました。

また、商店街というロケーションについても「これは確かにウキまくりだ」「そんなクルマ来たら驚く」など、その圧倒的なスケール感に反応する意見が多く見られました。