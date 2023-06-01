開催：2026.5.1

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 13 - 1 [Dバックス]

MLBの試合が1日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとDバックスが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はブランドン・ウッドラフ、対するDバックスの先発投手はマイク・ソロカで試合は開始した。

1回裏、3番 ウィリアム・コントレラス 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 1-0 ARI、6番 ルイス・レンヒーフォ 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-0 ARI

3回裏、3番 ウィリアム・コントレラス 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 5-0 ARI、6番 ルイス・レンヒーフォ 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 MIL 6-0 ARI

4回表、6番 ルルデス・グリエル 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 MIL 6-1 ARI

4回裏、2番 ブライス・チュラング 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 7-1 ARI、3番 ウィリアム・コントレラス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 8-1 ARI

6回裏、4番 ジェーク・バウアーズ 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 MIL 9-1 ARI、5番 タイラー・ブラック 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 11-1 ARI

7回裏、7番 サル・フリリック 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 12-1 ARI

8回裏、5番 タイラー・ブラック カウント3-2から押し出しの四球でブリュワーズ得点 MIL 13-1 ARI

試合は13対1でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのシェーン・デロハンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はDバックスのマイク・ソロカで、ここまで4勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-01 05:36:13 更新