バイク用リヤバッグを中心に日常からツーリング、アウトドアまで対応する先進的なモーターサイクルアクセサリーの開発、販売を手掛ける欧州発のバイク用アクセサリーメーカー「FURCHTLOS（フルヒトロス）」。2026東京モーターサイクルショーにも出展し、国内でも注目を集めている。

機能性とデザイン性を高次元で融合させ、使い込むほどに実感できるタフさと高い品質を誇る製品作りで、新進気鋭のメーカーながらすでに世界10カ国以上で販売され、バイク旅を楽しむ数多くのライダーに愛用されているメーカーだ。

バイクを愛するトップエンジニアによるモノづくり集団

ドイツ語で“恐れ知らず”という意味を持つ「フルヒトロス」は、世界のトップ自動車メーカーでのデザイン経験を持つデザイナーやトップブランドで車両開発に携わっていたエンジジアなど、自動車業界で60年以上の経験を持つバイク愛好家たちによって設立された新進気鋭のバイク用アクセサリーメーカー。

自動車業界で培ったデザインと工学技術による高機能かつデザイン性に力を入れた製品作りに加え、最新技術や素材を積極的に導入した強度と軽量、機能性を持たせた革新的なアイテムは、タフにアクティブにバイクライフを楽しむバイク乗りたちの頼れる相棒となっている。

デザイン性に優れ、機能性や使い勝手などディテールまで拘った製品群

東京モーターサイクルショーのモトメガネブースでは、クラシックなデザインと最新の機能性を融合したレガシーシリーズ、アルミ製のトップケースなど耐久性と防水性に加え、堅牢性にも優れたRANGERシリーズ、日常使いでの使い勝手の良さを重視した防水性と耐久性に優れるSHIELDシリーズなど、新作や売れ筋を中心に展示されていた。

各シリーズとも上質な素材からくるワンランク上のギア然とした佇まいに加え、ケース開閉時やロック解除時などしっとりとした節度ある上質な開閉感、外装はもちろん内装まで高品質な素材を採用、機能的なギミックをさりげなくデザインの中に散りばめるセンスなど、バイクにフィットする機能美溢れるフルヒトロス製品を質感やサイズ感含めて本気で吟味する来場者たちの姿が印象的だった。

マグネット＆ベルト使いでタンクにもシートにも装着！

LEGACY TANK BAG 5L

バッグサイドには、デザインに溶け込ませたモールシステムを効果的に採用、機能的かつ上質なミリタリー感も演出している。 メイン荷室はベルクロで切り替え可能なパッド入り仕切りがついており、収納物への衝撃防止も考慮されている。

ランドセルのような特徴的なかわいいシルエットに、上質な素材と精巧な作りによる品のよさも感じさせる5Lサイズのレガシー・タンクバッグ。

車体への取り付けは、本体底に収納できる前後左右に配した4つの強力なマグネットでのマウントに加え、付属のストラップによる固定で自由度の高い取付方法に対応している。

本体はタンクバッグはもちろんシートバッグとしても使用でき、休憩時はショルダーバッグとしても持ち歩けるなど、ツーリングシーンでの使い勝手に非常に優れた「ちょこっと使いに最適なバッグ」だ。

フラップ裏ポケットを備えたフラップを開けたトップ部には止水ファスナーを採用し、カード類など収納可能なキーリング付きポケットなどクイックアクセスポケットを備える。 簡単な操作でがっちり装着できるGフック採用。ショルダーストラップを含む数種類のストラップが付属しており、さまざまな装着に対応可能。

【LEGACY CAFERACER BAG TANK BAG 5L】

◎価格：1万6500円（税込）

●サイズ：24.5cｍ × 19cm × 12cm

●カラー：ビンテージグレー、クラシックブラック

●容量：5L

●防水性能：IPX5

●付属品：防水カバー、ショルダーストラップ

幅広い車種にマッチする美麗な外観と性能を備える軽量ボックス

SHIELD TOP CASE L ベーシックバージョン

ブラック×シルバー

耐久性の高いプラスチック素材を採用、すっきりと滑らかな高級感ある外観を維持しながら内部の収納スペースを最大化した、48Lの大容量が積載可能なプラスチックトップケース。

シルバー塗装のリフレクターを装備し、夜間走行時の視認性を向上。またロックレバーと鍵による二重のセキュリティシステムや頑丈で耐久性のあるセルフロックヒンジを搭載するなど、安全安心な設計となっている。

幅広いシーンで活躍できる使いやすさながら、シャープな面構成やスマートなフォルムでいわゆる荷箱感を感じさせないスタイリッシュなトップケースとして重宝できそうだ。

内側にインナーライニングを装備、フタの開きすぎを防止するストッパー付き。 ベーシックバージョンにはないが、アップグレードバージョンなら上下の背もたれが付いてくる。

【SHIELD TOP CASE L 】

◎価格：2万2000円（税込）

●カラー：ブラック×シルバー、ブラック×イエロー、ホワイト×レッド

●寸法：60×48×32cm（フルフェイスヘルメット2個に適合）

●バージョン：ベーシック

●最大荷重：10kg

●容量：48L

頑強なボディに洗練されたデザインで“絵になる”軽量アルミニウムケース

RANGER TOP CASE 50L

Anthracite

タフ＆スタイリッシュなアルミニウムボックスシリーズである「Ranger」のスタンダードモデル。

航空用アルミニウムと高強度ポリマーを組み合わせた最先端のハイブリッド構造を採用し、リベットのない滑らかでスタリッシュな外装に軽量かつ優れた耐久性を持つ50Lアルミニウムトップケースだ。

また、10000通りの組み合わせが可能なダイヤル式の高性能ロックを搭載、スムーズにフタを開閉できる頑丈で耐久性のあるセルフロック式ヒンジをダブルで採用、二重接続ロープ、高度な防水シーリングシステムを備えるほか、ボックス内部にはクッションが敷かれ、走行中の衝撃や振動を軽減して荷物を守ってくれる。

洗練されたデザインのメタルプレートを装備 かさばるオフロードヘルメットでもすっぽり入るほどの収納力。フタの開きすぎ防止ストッパー付き。 背中への当たりがやさしいバックレストを標準装備。

【RANGER TOP CASE 50L】

◎価格：5万2000円（税込）

●カラー：Anthracite、Aero Aluminum、Cool White

●寸法：45×40×34cm（モジュラーヘルメット1個に適合）

●素材：アルミ製

●最大荷重：10kg

●容量：50L

【こちらも要チェックの商品！】

クラシカルスタイルに充実機能を秘める

LEGACY SADDLEBAG 16L

質感あるしっとりしたレザー調の落ち着きのある佇まいに、必要十分な機能を搭載し実用性に優れたレガシーシリーズの16Lサドルバッグ。

メイン荷室はガバッと開く間口で荷物を出し入れしやすく、ベルクロで用途に合わせて調整できるパッド入り仕切り板を装備。背面にはノートPCなども収納可能だ。

IPX5防水なのでちょっとした雨なら荷物が濡れる心配がなく、キーフックも装備したクイックアクセスポケットには止水ファスナーを採用している。

バッグ両サイドに配したモールシステムにより、好みやシーンに応じて装備を拡張できる。 ブラックのマイクロファイバーレザーと1000D W/Rポリエステル製で、表皮と起毛素材のインナーの間にはパッド入りコンパートメントを採用。

【LEGACY SADDLEBAG 16L】

◎価格：1万8000円（税込）

●寸法：40×12.5×30cm

●最大荷重10kg

●容量16L

●付属：取付用ベルト4本、背面ベルト、ショルダーストラップ、レインカバー

セキュリティロック付き35L軽量トップボックス

SHIELD TOP CASE 35L

素材に高強度ポリマー素材を使用し、高度な製造技術を駆使して美しさと性能を兼ね備えた軽量プラスチックボックス。

通勤・通学や買い出し、ちょこっとツーリングまで幅広いシーンで使いやすい35Lサイズで、小～中排気量車にも合わせやすいスッキリとした外観も魅力。

ブラックベースのボディにホワイトのロゴカバーとフタ、レッド塗装のリフレクター付きで、上質感溢れる外観に仕上がっている。セキュリティロックを装備する。

内装には上質な内張りを装備し、背面にはバックレストを標準装備する。

【SHIELD TOP CASE 35L 】

◎価格：1万3000円（税込）

●カラー：ブラック×シルバー、ホワイト×レッド

●寸法：42×43.5×32cm（モジュラーヘルメット1個に適合）

●バージョン：アップグレード

●最大荷重：5kg

●容量：35L

（編集協力：フルヒトロス）