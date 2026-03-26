グラマープリンセス春夏新作♡快適＆美胸を叶える注目インナー

暑い季節も快適に、美しく過ごしたい女性へ♡プラスサイズ向け下着ブランドグラマープリンセスから、春夏にぴったりの新作第二弾が登場しました。通気性や接触冷感などの機能性に加え、シルエットの美しさにもこだわったラインナップ。サイズ展開もさらに充実し、自分にぴったりの一枚が見つかります。

夏を快適にする機能派インナー

まず注目は、4月16日発売の「Zero Fit Cool_90627」。カラーはピンクベージュ・ベージュ・ブラック、サイズはC85～H105まで展開。価格はC～Eカップ7,150円、F～Hカップ7,700円です。

通気性に優れたスペイサー素材でムレを軽減し、ポケット＆パッド付きでバストトップの悩みにも対応。洋服にひびきにくい設計で、すっきりとしたシルエットに導きます。

4月30日発売の「ワイヤーで支えるキャミ_90625」は、アイボリーとブラックの2色展開。サイズは3L～8L、価格は3L～5Lが6,050円、6L～8Lが6,600円。

接触冷感素材でさらっとした着心地を実現し、ワイヤーカップでしっかりバストを支えます。3wayストラップ仕様で、着こなしの幅が広がるのも魅力です。

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美胸シリーズに新色＆増産登場

5月7日発売の「美胸キーパーグランリフト_90553」は、グリーンとブラックの2色展開。サイズはFG90・95、H80～J95、D100～J140と幅広く、価格は7,920円～8,470円。

ホールド力のある設計で安定感抜群の人気シリーズに、新色グリーンが仲間入りしました。

お揃いショーツは深ばきタイプ（5L～10L、3,300円）と浅ばきタイプ（5L～10L、2,970円）の2種類。好みに合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

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定番ブラもさらに選びやすく

5月14日発売の「美胸キーパー3/4カップブラ_90379」は、グリーンとブラックを増産。サイズはB80～H105、価格は5,500円です。横流れを防ぐ構造と安定感のあるU字バックで、美しいバストラインをキープ。

ペアショーツ（90380）はLL～10L、価格1,980円で展開。日常使いしやすいデザインと快適な着け心地で、初めての方にもおすすめのシリーズです。

自分らしい美しさを楽しむ春夏に♡

グラマープリンセスの春夏コレクションは、機能性と美しさを両立した頼れるラインナップ。サイズや着心地に寄り添った設計で、毎日をもっと快適に、自信を持って過ごせるアイテムが揃います♡

お気に入りの一枚を見つけて、この春夏を心地よく楽しんでみてください。