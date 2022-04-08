◇セ・リーグ 阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日 神宮）

阪神・ドラフト3位ルーキーの岡城が、止まらない。「2番・左翼」で2試合連続スタメン出場。第1打席からの3打席連続安打で、一気にプロ初の猛打賞をマークした。

「（1打席目は）出塁することだけを考えて、強く振れたことが良かった。ストレートを強くスイングできたのが一番良かった」

初回1死で高梨から右前打を放って5連打の口火を切り、波に乗った。2回2死でも右前打、5回先頭では中前とヒットパレードを奏でた。3本の安打は全て追い込まれる前。積極的な好球必打が、好結果につながった。「（積極性は）自分がブラさずにやっているところ。引き続きできたら」とうなずいた。

難関大学へ多数の合格者を輩出する岡山一宮高出身。高校時代は平日の練習時間が約1時間しかない上に、当時は投手も兼務していた。そこで特に意識したのが、効率的な練習方法だった。「自分に今、何が足りないかは考えながら常に練習に臨んでいた」。その土台があるからこそ、筑波大進学後も川村卓監督が「岡城はどんどん成長していった」と証言するように伸びた。特に修正能力の高さは随一だったという。その取り組みは、プロでも生きる。1軍先発デビューした29日にプロ初安打。そしてこの夜は、猛打賞とステップアップした。

8回1死から臨んだ5打席目にはプロ初の死球も食らって、“大当たり”の一日を終えた。球団の新人選手が先発2試合目以内で3安打以上を放つのは、21年中野以来5年ぶりとなった。

「昨日よりかはマシになりましたけど、まだ緊張はします。（29日の初安打で）応援してくださる人は多いなと感じました。頑張りたい」。結果を残しても一喜一憂することなく、淡々と言葉を紡ぐ22歳。近本不在の間に外野の一角を奪える存在にまで成長できれば、猛虎はさらに強くなる。