【Amazon：PowerA ゲーミングコントローラー セール】 セール期間：5月1日0時～5月6日23時45分

PowerA フュージョン・プロ・ワイヤレスコントローラー

Amazonにて、PowerAのゲーミングコントローラーがセール価格で販売されている。セール期間は5月6日23時45分まで。

期間中は、付属のワイヤレスUSBアダプターを使用して、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 10/11でプレイ可能な「フュージョン・プロ・ワイヤレスコントローラー」や標準的なXboxコントローラーよりも小型で持ち運びに便利な「ナノ・ エンハンスド有線コントローラー」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

PowerA フュージョン・プロ・ワイヤレスコントローラー

ゴーストRGBライティングを搭載。4つのカスタマイズ可能なライティングゾーンと選べる6つのモード設定により、美しい隠しデザインが出現する。

また、高さ調整機能付きアナログスティックは、スティックをひねるだけでゲームプレイ中でも簡単に3つの異なる高さに調整できる。パーツ交換が不要なため、自分に最適な操作感を瞬時に実現する。さらに、アナログスティックとトリガーに搭載されたホールエフェクトセンサーにより、精密で滑らかなプロレベルの操作感と耐久性が提供される。

低遅延ワイヤレス、4つのマッピング可能なアドバンスゲーミングボタン、最長30時間のバッテリーなども搭載。PowerA Gamer HQアプリを使用してコントローラーを自分好みにカスタマイズすることも可能だ。マグネット式充電器、ディスプレイスタンド、USB-C充電ケーブル(3m)、収納ケースが付属する。

ナノ・ エンハンスド有線コントローラー

より小さく、より軽く、操作しやすいナノ・エンハンスド有線コントローラーは、標準サイズのコントローラーが大きく感じるプレーヤーに適している。軽量でエルゴノミックなデザインにより、ボタン操作がスムーズに行なえる。2つのマッピング可能なアドバンスドゲームボタンは、ゲームプレイ中でもプログラム設定が可能となり、プレイスタイルに合わせた操作を実現する。また、摩擦防止リング搭載によりスムーズなスティックコントロールが提供される。