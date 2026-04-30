2026年5月の運勢ランキング！「仕事＆金運」1位に輝くのはどの星座？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年5月の「仕事＆金運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？
これまでの頑張りが認められて、臨時収入につながったり、ベースアップされたり、ホッと一息つけるでしょう。
仕事は、発想豊かに。ないない尽くしでお手上げの状況だとしても、ピンチをチャンスに変えることはできそう。今やれること、やるべきことを明確にして、1人でもいいのでアクションを起こしてみて。あなたの行動が、所属するチームや企業そのもののイメージアップにつながることも！ セカンドキャリアへの準備もしっかりと！
市場の流れを的確に分析して、利ざやを稼げたり、品薄の商品をタイミングよく入手したり、持ち前の勘のよさ、素早さを存分に発揮できるでしょう。
ただ、世の中の流れはあなたの予想よりもずっと速く動くため、2匹目のドジョウは狙わずに、次のチャンスに目を向けていくとよさそう。
仕事は、11日の週から流れが変わりそう。継続している案件は早めに納めてしまうのが正解です。求職は、経験を積むイメージで。つなぎで探しましょう。
金運は、やり繰り上手になれそう。アレンジレシピやリメイクなど、あるものをフルに生かすテクニックも磨けそうです。
GWは、体験にお金をかけましょう。普段できないことをやってみると、それが視野を広げ、発想力を高めるはず。買い物は、計画的に。ツールをそろえると、役立ちそう。
運用のタイミングは、あなたの感覚を大事にしましょう。
仕事は、協力がカギに。話し合う、助け合うことで、全体を動かして。求職中の人は、サービス業に注目を。バイトやパート雇用からの昇格を狙って。
オフィスでは、職人モードで。やるからには、クオリティー高く、唯一無二を目指して。買い物は、高くても本物志向が◎。
プレゼン、持ち込みも勝率が高そう。オフィスでは、橋渡し役が回ってきそう。上と下、横のつながりをあなたが上手にまとめて。
金運は、価格の変動をチェック。買い時を逃さずに動けるはず。
無限のスタミナでむちゃぶりもこなせそう。ただ、「できる人」認定をされて、さらに高いハードルが設定されることに。手抜きはあなたの運を落とすだけ。受けて立って。
金運は、上昇中。ただ、少し時間がかかりそう。
金運も、仕事運も、人とのつながりから生まれます。相手の立場で考えて、無理のない範囲での歩み寄りを心掛けて。
このため、つい、気が大きくなってしまうみたい。「せっかくだから」「記念に」と出費に鈍感になりやすいのです。でも、冷静に考えてみて。本当にそれ、必要でしょうか？
仕事は回ります。バリバリ働いて、稼がなくては！
いつもなら買わない物、取り合わない話に興味が向きそう。必要だからではなく、お金を使いたいから買う、儲かることだけ考えて賭けることになりそう。地道にやっていくのが一番。ヤマっ気は封印しましょう。
また、備えの意識も高まるため、トータルで出費が増えそう。ただなんとなく、その場のムードでお金を使うのは危険です。
仕事は、期日との戦いに。スピードアップで。
でも、この時期の出費は避けられないみたい。お祝いやお付き合い、買い替えなど、未来の自分に投資するつもりで気持ちよく支払って。
仕事は、オーバーワークが心配。疲れる前に休む習慣をつけて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
1位：かに座（6月22日〜7月22日生まれ）金運アップで、リッチに過ごせそう。
これまでの頑張りが認められて、臨時収入につながったり、ベースアップされたり、ホッと一息つけるでしょう。
2位：おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）先手必勝で動けそう。
市場の流れを的確に分析して、利ざやを稼げたり、品薄の商品をタイミングよく入手したり、持ち前の勘のよさ、素早さを存分に発揮できるでしょう。
ただ、世の中の流れはあなたの予想よりもずっと速く動くため、2匹目のドジョウは狙わずに、次のチャンスに目を向けていくとよさそう。
仕事は、11日の週から流れが変わりそう。継続している案件は早めに納めてしまうのが正解です。求職は、経験を積むイメージで。つなぎで探しましょう。
3位：おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）スケールアップ中。これまでよりも、責任とやりがいのある仕事が回ってくるでしょう。今できること、あなたがやるべきことに力を注いでいくと、世の中に役立つ成果を上げられるはず。
金運は、やり繰り上手になれそう。アレンジレシピやリメイクなど、あるものをフルに生かすテクニックも磨けそうです。
GWは、体験にお金をかけましょう。普段できないことをやってみると、それが視野を広げ、発想力を高めるはず。買い物は、計画的に。ツールをそろえると、役立ちそう。
4位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）金運アップで資産が増えそう。
運用のタイミングは、あなたの感覚を大事にしましょう。
仕事は、協力がカギに。話し合う、助け合うことで、全体を動かして。求職中の人は、サービス業に注目を。バイトやパート雇用からの昇格を狙って。
5位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）長期的な展望が見えてきそう。今は動かなくても、やがて大きな利益をもたらすルートを確保しておくといいみたい。
オフィスでは、職人モードで。やるからには、クオリティー高く、唯一無二を目指して。買い物は、高くても本物志向が◎。
6位：いて座（11月23日〜12月21日生まれ）人と違う着眼点、発想力で、注目を集めそう。
プレゼン、持ち込みも勝率が高そう。オフィスでは、橋渡し役が回ってきそう。上と下、横のつながりをあなたが上手にまとめて。
金運は、価格の変動をチェック。買い時を逃さずに動けるはず。
7位：さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）パワフルな運勢です。
無限のスタミナでむちゃぶりもこなせそう。ただ、「できる人」認定をされて、さらに高いハードルが設定されることに。手抜きはあなたの運を落とすだけ。受けて立って。
金運は、上昇中。ただ、少し時間がかかりそう。
8位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）損をしたくない一心で、失敗しそう。自分だけ逃げ切ろう、助かろうとすると、お金は守れても、信頼を失ってしまうかも？
金運も、仕事運も、人とのつながりから生まれます。相手の立場で考えて、無理のない範囲での歩み寄りを心掛けて。
9位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）金運は上々。
このため、つい、気が大きくなってしまうみたい。「せっかくだから」「記念に」と出費に鈍感になりやすいのです。でも、冷静に考えてみて。本当にそれ、必要でしょうか？
仕事は回ります。バリバリ働いて、稼がなくては！
10位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）あなたらしくないムード。
いつもなら買わない物、取り合わない話に興味が向きそう。必要だからではなく、お金を使いたいから買う、儲かることだけ考えて賭けることになりそう。地道にやっていくのが一番。ヤマっ気は封印しましょう。
11位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）好奇心が旺盛になり、とりあえず、“買っておこう”になってしまいそう。
また、備えの意識も高まるため、トータルで出費が増えそう。ただなんとなく、その場のムードでお金を使うのは危険です。
仕事は、期日との戦いに。スピードアップで。
12位：ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）物入りで、やりくりに追われそう。
でも、この時期の出費は避けられないみたい。お祝いやお付き合い、買い替えなど、未来の自分に投資するつもりで気持ちよく支払って。
仕事は、オーバーワークが心配。疲れる前に休む習慣をつけて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)