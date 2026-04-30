人気YouTuberのヒカルが4月29日、チャンネルを更新し、13歳下の新恋人の素顔を明かし話題を集めている。

「ヒカルさんは『生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン』のタイトルで、自宅の様子を公開しました。動画は早朝、恋人とベッドで起きる場面から始まっています。お相手の女性は『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽さんでした。加藤さんは小さい子どもを持つシングルマザーであり、ヒカルさんとともに暮らしています。お子さんの顔はぼかされていたものの、ヒカルさんがご飯を食べさせてあげる様子なども映し出されました」（スポーツ紙記者）

現在の生活は2か月ほど続いており、ヒカルは子どもについて《（家に来た時は）歩けへんかったけど、もう歩けるようになったもんな。超成長してる》とも語っていた。

仲むつまじい様子がうかがえるが、Xでは心配の声も聞かれる。

《もう少しで35になるやつがいつまで10代20代前半のノリみたいなことしてんねんって思う》

《ヒカルも子どもが居ると理解した上で関係を持ったなら絶対突き放して欲しくない》

芸能ジャーナリストが語る。

「ヒカルさんは“恋多き男”として知られています。これまで、元乃木坂46の松村沙友理さんや女優の内田理央との交際が報じられてきました。そして2025年5月には、実業家の進撃のノアさんとの“交際ゼロ日婚”を発表しますが、わずか7カ月後の12月にはスピード離婚に至っています」

離婚前に物議を醸したのが「オープンマリッジ」宣言だった。

「『オープンマリッジ』とは、配偶者の同意のもとで別の異性との関係を認めるものです。ヒカルさんは話し合いの末に決めたと発表していましたが、夫婦の力関係の差なども取りざたされ、炎上状態に。さらにヒカルさんのイメージも下がり、YouTubeの登録者も減少してしまいました。ヒカルさんは興味が移ろいやすく見られているため、今回の新生活が長く続くのか、疑問の声もあがっています」（同前）

これまでの破天荒な姿ではなく、今後、加藤との再婚も視野に入れる場合には、責任と自覚が求められることになるだろう。