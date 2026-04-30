かつては“アフロ”が代名詞だった男の大きな変化に、複雑な思いを抱くファンも少なくないようだ――。

3月31日、自身のInstagramで約17kgの減量に成功したことを報告し話題となったトータルテンボスの藤田憲右（50）。4月29日に公開された近影が再び注目を集めている。

藤田は昨年4月1日にダイエットを宣言し、約1年後に雑誌の取材で17.4kg減量して引き締まった上半身を披露。ダイエットを継続できたモチベーションについて、次のように明かしている。

《俺らが若手だった頃って「芸人がカッコつけてどうすんの？」っていう風潮があったんですよ。「面白いことだけやってりゃいいじゃん」っていう。俺はどこかでカッコつけたい気持ちもあったけど、そもそも髪型をアフロにしてたし、半ば諦めていました。

だけど時代が変わって価値観もどんどん変化して行ったじゃないですか。コンプラが厳しく求められるようになった一方で、多様性が尊重されるようにもなった。そういう時代の変化を逆手に取ろうかなと。》（「OCEANS Web」 2026年3月29日配信）

一方で、最近は車やバイクへのこだわりも強めているようだ。19日には自身のYouTubeチャンネルに「【納車】車をALPINEのSonovaに乗り替えました!!」と題した動画を投稿。「Sonova」は、ALPINEが日産NV200バネットをカリフォルニアビーチの世界観でカスタムしたコンセプトカーだ。

さらに、29日の『OCEANS』のInstagramでは、2023年式のハーレー・ダビッドソン「ローライダーST（FXLRST）」にまたがる藤田の姿を紹介。48歳で大型自動二輪免許を取得したという藤田は、《自分に残された健康寿命を逆算したら、最初から一番かっこいいバイクに乗ってやろうと》と語り、“キング・オブ・バイク”と称されるハーレーを選んだ理由を明かしている。

動画ではシーシーバーの形状やライザーの高さなど細部へのこだわりにも言及。今後はタンクのカスタムも予定しているといい、「楽しみにしていてほしい」と目を輝かせていた。

そんな藤田に対し、《いい感じに年を取ってきて、ますますイケオジですね》といった好意的な声が寄せられる一方で、白に近い金髪に染めたヘアスタイルや痩せた容貌に戸惑う声も少なくない。この件を報じたネットニュースのコメント欄では、

《歳とってから激痩せすると、おじいさん味が増すんよね》

《やり過ぎておじいちゃんみたいになってるやん》

《アフロ頭で、脱いだら締まりのない体型なのがよかったのに》

《髪、白い…。おしゃれというよりちょっと老けてみえちゃう》

といった意見があがっている。

「時代の変化を逆手に取る」と語っていた藤田。賛否はあるものの、その大胆な変化が大きな関心を集めていることは間違いない。