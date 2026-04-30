◇女子ゴルフツアー NTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日 千葉県 浜野GC＝6704ヤード、パー72）

ツアー2勝の岡山絵里（29＝ニトリ）がツアータイ記録の8連続を含む9バーディー（ボギーなし）を奪い63をマークした。ホールアウト時点で単独首位に立った。

2番で3メートルにつけて初バーディーを奪うと、パー5の3番でも2・5メートルのチャンスをものにした。4番、5番は8メートルのロングパットをねじ込むなど9番パー5まで8つバーディーを連ねた。

8連続バーディーは、11年スタンレー・レディース第3ラウンドの諸見里しのぶ、19年富士通レディース第2ラウンドの成田美寿々、23年楽天レディース第2ラウンドの小祝さくらに並ぶ最多連続のツアー記録。

岡山は「パットが全部入ったので“すげぇ”って感じ。人ごとです。行けるところまで取ろうと思っていた。何連続とかは全く考えず、チャンスが来たら入れようと思っていただけ」と振り返った。

大阪府出身の29歳。15年プロテスト合格。18年リゾートトラスト・レディースで初優勝を飾り、21年アクサ・レディースで2勝目を挙げたものの、その後は勝利から遠ざかっている。

今季は開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースで初日3位発進。3週前の富士フイルム・スタジオアリス女子で4位に入り「春先はいつも調子が良くないけど、今年はいい感じに来ている」と手応えを感じている。

6月4日に30歳の誕生日を迎える岡山は「（30歳になる）6月までに優勝したいというのはある」という。20代のうちに3勝目を挙げるのが当面の目標だ。

17年中京テレビ・ブリヂストン・レディース第1ラウンドに並ぶ自己最少63をマークし、好スタートを切ったが、気を緩めず「今日のことは忘れてゼロからスタートします」と力を込めた。