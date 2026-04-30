あのちゃんが新境地の“前髪分け”ヘアビジュアルを公開！ミステリアスな美貌が加速する別人スタイルに「激カワすぎる」と大反響

【写真】雰囲気一変“別人”級！ あのちゃんがレアな前髪分けヘア姿を公開

あのちゃんが自身のInstagramを更新し、珍しい前髪分け姿のプライベートショットを公開した。

■あの「前髪分けてるだけで顔が違うって言われる」

あのは「前髪分けてるだけで顔が違うって言われるしメイクや身に纏う服の雰囲気変えたら毎日のように別人になれてるっぽくて楽しいです」とコメント。併せて公開されたのは、前髪を横分けにした普段とは異なるヘアスタイルの黒コーデショットだ。ハローキティのワンポイント柄入りの黒のジップアップジャージに黒の膝下丈のパンツ、黒ブーツ姿のあのが写し出されている（1枚目）。

続けて、茶目っ気たっぷりのポーズも披露。片足を上げ、片手を前に出したポーズ（2枚目）、自身の頭上にリング＆背中に羽根を書き込んだ”天使”風ショット（3枚目）、あごの下でのキュートなVサイン（4枚目）なども。

SNSには「髪の分け方がちでかっこかわいい」「激カワすぎる」「ホントに天使」といった絶賛する声が寄せられている。

■写真：雰囲気一変“別人”級！ あのちゃんがレアな前髪分けヘア姿を公開