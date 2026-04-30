“杏月お姉さん”秋元杏月、「私服ですかね？可愛すぎです」インスタ投稿に反響「可愛すぎ！」「私服姿を拝見できる日がくるなんて…」
NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で2019年から7年間、初代体操のお姉さんとして子どもたちに寄り添い続けた秋元杏月が、4月30日までに自身のインスタグラムを更新。ディズニーシーを訪れたショットを公開した。
【写真】“貴重”…杏月お姉さんの“ディズニーシー”コーデ
投稿で「少し前にディズニーシーへ」と書き出し、「25周年のお祝いで色々なところが装飾されていて、歩くたびにわくわくときめきました」とコメント。「大好きなギョウザドッグと25周年verのうきわまんもしっかり食べられて大満足」「何度行っても楽しいディズニー！もうすでに行きたい気持ちでいっぱいです」とつづり、7枚の写真を添えた。
ディズニーシーにぴったりな青と白のコーデ＆カチューシャ姿で笑顔全開の写真に、ファンから「可愛すぎです」「絶対、たくさん声かけられてそうですね！！」「プライベートあづきお姉さんにトキメキです」などのコメントが多数。また、「私服姿にキュンです」「私服ですかね？可愛すぎです」「初めて私服のお姉さんを見られた気がしますが、ブルーとホワイトのお色味がめちゃめちゃお似合いでかわいいです〜」「私服姿を拝見できる日がくるなんて…」と感動の声も寄せられた。
【写真】“貴重”…杏月お姉さんの“ディズニーシー”コーデ
投稿で「少し前にディズニーシーへ」と書き出し、「25周年のお祝いで色々なところが装飾されていて、歩くたびにわくわくときめきました」とコメント。「大好きなギョウザドッグと25周年verのうきわまんもしっかり食べられて大満足」「何度行っても楽しいディズニー！もうすでに行きたい気持ちでいっぱいです」とつづり、7枚の写真を添えた。