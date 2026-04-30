『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が5月1日(金)20時よりPrime Videoで配信開始となる。

新バチェロレッテは同シリーズで歴代最年少の平松里菜さん。里菜さんはトリリンガルのモデル/インフルエンサーで、その美貌とキッチンでのモデルご飯TikTokでも人気。

スタジオMCは、今田耕司、指原莉乃、山添寛の3名。

どんな男性たちと、どんな恋愛バトルが繰り広げられるのか、今シリーズも期待が高まる。

今回は、新シリーズを前に、過去のシーズンの振り返り、歴代バチェロレッテの現在を徹底調査していく。

※注意：過去シーズンについてはネタばれを含みます。

シーズン1



初代バチェロレッテは、9頭身の抜群なスタイルが目を引く福田萌子さん。中学時代からモデル業をこなし、ミス・ユニバース・ジャパンでファイナリストに残った経歴を持つほか、スポーツトラベラーとしても活躍。

バチェロレッテの萌子さんを巡って恋愛バトルを繰り広げたのは17名の男性たち。

この17名の中には、

後に4代目バチェラーとなる黄皓さんや、

現在タレントとして活躍している當間ローズさんもいる。

最後まで残ったのは、

実業家の黄皓さんと、画家の杉田陽平さん。

誰もが羨む完璧な肩書きと他の男性メンバーにマウントを取るような発言で物議を醸した黄皓さんと、

自信のない発言や少し天然な発言をする愛されキャラだった杉田さん。対照的な2人が残った。

しかし、萌子さんは、「2人のうちどちらも選ばない」と言う決断をした。

「どちらも結婚相手として確信が持てない」というのが理由だった。

シーズン2



二代目バチェロレッテに選ばれたのは、尾粼美紀さん。大学卒業とともに起業し、コスメブランドと美容メディア運営を行う会社を設立。経済誌の「Forbes」による“世界を変える30歳未満のアジア人30名”の起業家として選出された経歴を持つ。

シーズン2でバトルを繰り広げたのはシーズン1と同じ人数の17名の男性たち。

後に5代目バチェラーを務める長谷川恵一さんもその中の1人。

最後まで残ったのは、

奇しくも2人揃ってプロバスケットボール選手の長谷川 惠一さんと佐藤 マクファーレン 優樹さん。

他のメンバーとも仲良くしていた姿が印象的な長谷川さんと、一匹狼だったマクファーレンさん。

いよいよ最後のローズセレモニーで、涙ぐみながら「真実の愛、見つかりました」と、美紀さんが選んだのはマクファーレンさん。

マクファーレンさんにした決め手は、終始一貫して愛を伝え続けてくれたことに信用を持てたことだったそう。

シーズン3



3代目バチェロレッテを務めたのは武井亜樹さん。東京大学を卒業後、経済産業省に入省。空手で黒帯の腕前を持つなど、まさに“文武両道”という言葉が似合う女性。

このシーズンには、シーズン1,2より少ない15名の男性が参加。

最後まで残ったのは、医師の坂口隆志さんと物理化学者の櫛田創さん。そして、ファイナルローズを受け取ったのは坂口さん。

このシーズンでは辞退者が続出したことや、

ファイナルローズ前夜に櫛田さんが「まだ好きかわからない」と発言したことなどが、議論を呼んだ。

また、最後に選ばれた坂口さんとも、アフター番組では、帰国後すぐに破局していたことを発表した。

歴代バチェロレッテの現在は？

福田萌子さんの現在。

番組終了後も、ヨガインストラクターやモデルとしての活動を続け、肉が好きすぎて牛を一頭買いする衝撃的なエピソードがテレビでも紹介されることも。

2023年には、当時交際していたプロロードレーサーの井手川直樹さんとの間に第一子を出産。

婚姻届は提出せず、「パートナーシップ」という形を選択したことでも大きな話題に。

2024年には、井手川さんとの破局をSNSを通して報告。

今年に入ってからは、子供のスクールのために奈良へ引っ越すことも発表。

育児本や啓発本の出版したり、シングルマザーとして育児も仕事も精力的に取り組む日々を発信している。

尾粼美紀さんの現在。

番組内で結ばれたマクファーレンさんとは、2023年１月にSNSを通して破局を報告。番組の撮影が終了してから交際を始め、交際期間は、約1年間ほどだったそう。

破局理由は「価値観や意見のずれ」と説明した。

お互いの今後の幸せを願う言葉や相手への感謝も込められた文章だったが、

約一年後には、マクファーレンさんが「信じていた自分がバカだった」など、美紀さんとの間に何かあったのではないかと推測されるような意味深なポストを複数回、自身のX（旧Twitter）で投稿し炎上。

その後美紀さんは、2023 年にフェムケアブランド「LUMERE BEAUTY（ルメール ビューティー）」 、2024年にはアパレルブランド「Meline M.（メリン）」を立ち上げるなど日本を代表する女性経営者を目指して突き進んでいる様子。

また、2025年３月には彼氏の存在をSNSに公開し始めています。SNSによると、お相手は、日米ハーフで、美紀さんの一つ年上の男性だそう。

武井亜樹さんの現在。

亜樹さんは、現在フリーランスとして、宇宙事業の分野で活躍を続けています。 2025年6月には自身の挑戦と成長を綴った初の著書『自分だけの輝く人生のつくり方』を発売。

番組終了後の、交際相手や結婚については語られていない。



大人気シリーズ『バチェロレッテ・ジャパン』

新シリーズのバチェロレッテはどんな女性なのか、どんな恋愛バトルが繰り広げられるのか。

そして新ルールなどはあるのか。楽しみに配信を待ちたい。

執筆：グミ美