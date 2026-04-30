「ノールック車線変更」で死角車両と激突

首都高は2026年4月27日、公式SNSを更新。



【車線変更時の注意徹底！のお願い】と題し、1本の動画を公開しました。一体何があったのでしょうか。

動画は首都高のトンネル内に設置されたカメラからの映像です。2車線の本線と、画面右側には2車線の分岐があります。分岐の先は地上への出口となっているようで、明るく見えます。

【動画】「えっ…」 これが首都高「ノールック車線変更事故」発生の瞬間です！ 動画で見る！

カーブの途中に出口があることや勾配などから、撮影された場所は都心環状線（C1）内回りの霞が関出口と見られます。

内回りの霞が関出口周辺は、都心環状線をそのまま走って谷町JCT方面に向かうクルマが多く、さらに手前の三宅坂JCTや竹橋JCTでは、5号池袋線や4号新宿線からの流入もあるため、走行車両の数が非常に増えるポイントです。

また、霞が関出口は、霞が関や永田町、溜池、赤坂周辺に行くのに便利ですが、その次の出口は、3号渋谷線の高樹町出口か、2号目黒線の天現寺、都心環状線の芝公園までなく、やや離れており、慌てて出口に向かう人も多くいます。

さて、映像開始直後から、クルマがひっきりなしに通っていきます。やはり霞が関出口で降りるクルマもおり、渋滞こそ発生していないものの、決してガラガラというわけではありません。

映像4秒頃、手前からシルバーの軽ワゴンが現れます。カメラに映った時点ですでに本線2車線の真ん中におり、クルマが詰まっているわけではないのに、ブレーキを踏んでいます。何やらおかしな動きです。

軽ワゴンはおもむろに右ウインカーを点灯させました。左車線から右車線に移動したいのでしょうか。そのまま右に車線変更しますが、慌てて出口の方向に進みたかったのか、右車線に移動するにしてはハンドルを切りすぎています。

しかしこのとき、ちょうど死角となるあたりにシルバーのコンパクトカーが並走しています。嫌な予感がします。

次の瞬間、軽ワゴンの右側面と、コンパクトカーの左フロントが接触。谷町JCT方面の本線に進みたかったコンパクトカーは弾き飛ばされ、霞が関出口ランプ側に移動。軽ワゴンは映像でもわかるほど車体を大きく揺らし、急減速します。

このとき、2台の後ろには白いワンボックスが接近。あわや3台の多重事故になるところでしたが、すんでのところで衝突をかわします。またワンボックスのすぐ後にはスピードを出す軽バンが続いていたものの、こちらも事故に至ることはありませんでした。

事故の原因は、まぎれもなく軽ワゴンの「ノールック車線変更」です。

軽ワゴンの動きを見ていると、車線をまたぎブレーキを踏んで画面に現れた様子から、霞が関出口の位置を知らず、焦って降りようとした可能性もあります。

しかし、ほぼ衝突寸前でブレーキを踏んでいることを見ると、ノールックで車線変更したようです。周囲の安全確認という基本動作を怠ったことで、関係のないコンパクトカーを巻き込むことになりました。

また、そもそも「焦って車線変更」することも禁物です。霞が関出口に行きたいのであれば、事前に右車線に寄っておくべきでしょう。道を知らないのであれば、事前にルートを調べることは必須です。出入口が連続する首都高の場合はなおさらです。

もし出口を行き過ぎてしまったら、諦めて次の高樹町か天現寺、芝公園まで行ってしまったほうが安全です。無理をするよりも、多少の時間ロスは覚悟で、安全を優先するべきでしょう。

首都高は投稿で、「GW期間中に初めて首都高を乗るなど、不慣れな場所での運転を予定している方は走行にご注意ください。走行に当たっては事前にルート確認を行いましょう」と、事前の走行経路の確認に加え、「急なハンドル操作による車線変更は重大事故につながるため、絶対にやめてください！」と、急な車線変更の禁止を呼びかけています。