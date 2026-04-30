台湾科技大の学生が「ガンプラ」ワールドカップで優勝 バロック彫刻から着想
（台北中央社）台湾科技大学（台北市）は27日、人気アニメ「機動戦士ガンダム」シリーズのプラモデル（ガンプラ）作りの腕前を競う世界大会「ガンプラビルダーズワールドカップ」で、同大デザイン学部の鄭立楷さんがU20（20歳以下）部門の頂点に輝いたと紹介した。鄭さんはバロック時代のイタリアの彫刻家、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニの作品から着想を得てガンプラを作った。
大会は昨年に地域・国ごとの予選があり、今年2月に東京都内で決勝が行われた。鄭さんが優勝するのは、2023年の大会以来2回目。
同大によれば、鄭さんは小学生の時にガンプラがテーマのアニメ「ガンダムビルドファイターズ」を好んで視聴していたことが、ガンプラの改造を始めるきっかけになった。中学生や高校生の頃にはすでにパーツ制作や改造、塗装などを行っていた。
今回受賞した作品「キラキラ」について鄭さんは、アニメの結末から想像を発展させて作ったと説明。ベルニーニの彫刻「聖テレジアの法悦」を参考にし、異なる世代のガンダムのキャラクターがパラレルワールドで出会う場面を表現して、新旧が入り交じる対比を作り上げたと話した。
ガンプラは単なる趣味ではなく、他者とコミュニケーションを取る媒体、自身の個性や考えを伝える手段でもあると語る鄭さん。技術や知識が蓄積し、最近では可動式のフィギュアやミニチュア、人型模型、ぬいぐるみにも表現の幅を広げている。
（許秩雄／編集：田中宏樹）
同大によれば、鄭さんは小学生の時にガンプラがテーマのアニメ「ガンダムビルドファイターズ」を好んで視聴していたことが、ガンプラの改造を始めるきっかけになった。中学生や高校生の頃にはすでにパーツ制作や改造、塗装などを行っていた。
今回受賞した作品「キラキラ」について鄭さんは、アニメの結末から想像を発展させて作ったと説明。ベルニーニの彫刻「聖テレジアの法悦」を参考にし、異なる世代のガンダムのキャラクターがパラレルワールドで出会う場面を表現して、新旧が入り交じる対比を作り上げたと話した。
ガンプラは単なる趣味ではなく、他者とコミュニケーションを取る媒体、自身の個性や考えを伝える手段でもあると語る鄭さん。技術や知識が蓄積し、最近では可動式のフィギュアやミニチュア、人型模型、ぬいぐるみにも表現の幅を広げている。
（許秩雄／編集：田中宏樹）