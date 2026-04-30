ファミリーマートに『ぽこ あ ポケモン』のデザインを使用した「ポケモンフラッペ」が登場！

ひんやりシャリシャリ食感がおいしいストロベリー味とラムネソーダ味がラインナップされています☆

ファミリーマート『ぽこ あ ポケモン』デザイン「ポケモンフラッペ」

価格：各360円（税込）

発売日：2026年4月28日（火）

取扱店舗：全国のファミリーマート約16,400店舗

ファミリーマートにて開催されている、Nintendo Switch 2 ソフト 『ぽこ あ ポケモン』キャンペーン。

キャンペーンの一環として、メタモンとピカチュウをデザインした「ポケモンフラッペ」が発売されています。

「ポケモンフラッペ」のストロベリーフラッペとラムネソーダフラッペの人気の秘密は、国内外で大きな注目を集めるNintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』に登場するポケモンのかわいらしいデザイン。

ゴールデンウィークの人混み・渋滞・移動を想像して起こる“着く前疲労”からの気分転換にもぴったりのドリンクです☆

ストロベリーフラッペ

メタモンとピカチュウをパッケージにデザインしたストロベリー味のフラッペ。

いちご果肉とゼリーが入っているので、甘酸っぱいいちごの酸味と食感で最後の一口までおいしく味わえます。

こだわりの詰まったかき氷、果肉ソース、ゼリーと、ミルクが絶妙にマッチした一杯です。

※数量限定

ラムネソーダフラッペ

『ぽこ あ ポケモン』のゲームで登場するメタモン（ラプラスへんしん）と、ピカチュウ（うすいろ）をパッケージにデザインしたラムネソーダ味のフラッペ。

口の中でブドウ味のラムネが弾け、変化する味わいを楽しめます。

粒ラムネを入れ、大きい粒のかき氷を増やすことで氷の存在感を出し、最後までガリガリとした食感と爽快感が続く、満足感のあるドリンクです。

※数量限定

5月5日発売「『ぽこ あ ポケモン』デザインのアクリルパズルキーホルダー第2弾」

キャンペーン期間：2026年4月28日（火）AM10:00〜5月18日（月）まで

※第1弾期間も含む

※景品が無くなり次第終了

第2弾発売日：2026年5月5日（火）AM10:00~

第2弾種類：全5種（メタモン&フワンテ、ピカチュウ（うすいろ）、カビゴン（こけむし）、ルカリオ、モジャンボ（はかせ））

期間中、対象商品を2品購入ごとに、ポケモンたちがデザインされたオリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえます。

2026年5月5日（火）からはピカチュウ（うすいろ）やカビゴン（こけむし）たちが第2弾として登場。

ピース同士を連結できる仕様で、キーホルダーとしてはもちろん、組み立てて立体的に飾ることもできます。

話題のゲーム『ぽこ あ ポケモン』から誕生した、気持ちを癒してくれるひんやりドリンク！

「ポケモンフラッペ」ストロベリー味とラムネソーダ味は、全国のファミリーマートにて販売中です。

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