アドビは、アソビシステム所属のfav meの1周年を記念したアニバーサリーライブ「STILL A NEW WORLD」に向けて、アドビの生成AI「Adobe Firefly」を活用したSNSキャンペーン「＃favme1周年を一緒につくろう」を4月24日から5月18日まで実施する。生成AIを使って、fav meの1周年を盛り上げる公式コンテンツをファンと共につくりあげる新たな“推し活”を提案する。

キャンペーンの参加者は、「Adobe Firefly」を使って制作した画像を、自身のSNSに投稿することで応募できる。投稿された作品は、5月18日に豊洲PITで行われる1周年記念ライブ会場の祝福ボードに掲示されるほか、後日fav meメンバーによる選定を経て、ユニークさや愛を感じる作品を表彰するアワードの発表を予定している。祝福ボードへの掲示は5月11日23時59分までに投稿された作品が対象となる。さらに、ライブ当日には画像を投稿した人は特設ブースで、fav meメンバー自身がAdobe FireflyやAdobe Expressを使って制作したステッカーを無料で受け取ることができる。なお、ライブに参加しない人もキャンペーンに参加可能となっている。





参加者は指定の公式素材をダウンロードし、Adobe Fireflyを使用して制作を進めることで、fav meメンバーの写真をそれぞれのアイデアでデコレーションすることができる。画像編集やデザインのスキルがなくても、すぐに利用できる生成AIを活用したクリエイティブな体験を通じて、ファン一人ひとりの想いを形にし、1周年という節目をより印象的なものにすることを目指している。





アドビでは、この施策を通じて、Adobe Fireflyの創作体験の楽しさや可能性を広く届けると共に、誰もが自由にアイデアを表現できる環境づくりを支援していく。Adobe Fireflyは、著作権や知的財産権を侵害するコンテンツが作成されないよう設計されているため、安心して利用することができる。ぜひキャンペーンに参加して、fav meを彩る素敵なデザインと共に、1周年の記念日を一緒に盛り上げてほしい考え。





キャンペーンの実施にあたり、fav meのメンバーが実際にアドビのオフィスを訪問し、生成AI「Adobe Firefly」モバイル版を自身のスマートフォンで体験した。今回のコラボレーションが実現した背景には、既存の商品をプレゼントするのではなく、ファン自身が心を込めて作ったものを“推し”の手元に届けることができる企画が、新しい推し活の形になるのではないかという発想からスタートした。fav meとしては、このようなコラボレーションは今回が初めての取り組みとなる。





Adobe FireflyとAdobe Expressを実際に使ってみた感想をfav meのメンバーに聞くと、澪川舞香さんは、「自分のペットをモチーフにし、色をつけてトレカ風のデザインにした。イラストは自分で持ってきた素材を使い、上から着色した。夢中になり黙々と真剣に制作した」とコメント。小野寺梓さんは、「特別なスキルがなくても、いい感じにできて、デザイン制作に馴染みのない人でも操作しやすいなと思った」とのこと。丸山蘭奈さんは、「あまり画像編集に対して得意な意識がなかったけれど、とても楽しんで加工することができた。他のメンバーがAdobe Expressの色々な機能を使っていて、自分も取り入れて使いこなしたい」と画像編集への関心が高まった様子。中本こまりさんは、「AIだからこそ自分が絶対に行けない場所に行きたいと思った。深海だったり、崖だったり、非日常に自分が突入できるっていうのがAIの面白いところ」とAIの魅力を伝えてくれた。





阿部かれんさんは、「もともとはコスプレをやっていて、画像編集は趣味でしていた。ただ、当時はまだAIがなかったので、まさか自分が仕事で関わることになるとは思わなかった。私ももっとうまく使いこなせるようになりたい。みんなが心を込めて作ったステッカーをぜひ手に入れてほしい」とアピール。川岸瑠那さんは、「あまりやったことがなく最初は苦戦したが、みんなの作品を見ていたら、センスがありもっと使いこなせたらもっとおしゃれになるんだなと。たくさんアプリに触れてみようと思う」と意欲を見せていた。瀬乃まりんさんは、「Adobe Expressも使い制作したのだが、いろいろなテンプレートがでてきて感動した。うにょうにょしたフィルターとか、画質を粗くみせるフィルターとかがあって、レトロな雰囲気を出せたらいいなと思いデザインを制作した」と、テンプレートを活用して楽しく画像編集ができたと話していた。



「fav me」

fav meは、昨年2月に誕生。4月22日には初のワンマンライブを開催し、即日完売というスタートを切った。メンバーは小野寺梓さん、阿部かれんさん、川岸瑠那さん、瀬乃まりんさん、丸山蘭奈さん、澪川舞香さん、中本こまりさんの7名。グループ名は、「お気に入り」を意味する「fav（favorite）」と、「私を」という意味の「me」を組み合わせ、fav meと命名。「私をお気に入りにしてほしい」という想いが込められている。

［「＃favme1周年を一緒につくろう」SNSキャンペーン概要］

応募期間：4月24日（金）〜5月18日（月）

※祝福ボード掲載は5月11日（月）23:59までに投稿された作品が対象

応募方法：

（1）キャンペーンページから公式素材をダウンロード

（2）Adobe Fireflyで制作

（3）XまたはInstagramに、ハッシュタグ「＃favme1st_adobe ＃AdobeFirefly」の二つを付けて投稿

※Instagramストーリーズ等、後日閲覧できなくなる投稿方法は対象外となる

応募条件：​

・必ずAdobe Fireflyを使用して制作した作品である

・キャンペーンページからダウンロードした公式画像素材を利用している

・画像素材の顔、表情、体、体のパーツ、衣装の変更や編集を行っていない

・投稿が公開され、作品を広く確認できる

・指定ハッシュタグがすべて付いている

・応募作品は、公式素材を除き応募者にすべての権利（著作権に係る権利を含む）があるオリジナル作品である

投稿（参加）回数制限：テーマに沿った作品であれば、数の投稿制限はない

選考基準：​デザイン性や美しさだけでなく、楽しさやインパクト、メンバーに伝わる愛などを選考基準とする

祝福ボード掲載日時：5月18日（月）1st Anniversary Live「STILL A NEW WORLD」会場（豊洲PIT）内

※応募多数の場合、スペースの都合上、祝福ボードに入りきらない場合がある

fav meメンバーの選定によるアワード発表​：5月下旬から6月（予定）にfav me公式SNSならびにアドビ公式Xで発表予定

アドビ＝https://www.adobe.com/jp/

「＃favme1周年を一緒につくろう」SNSキャンペーン特設ページ＝https://www.adobe.com/jp/creativecloud/roc/products/firefly/campaign/favme-1stanniversary.html