ちゃんみな、“印象ガラリ”黒髪ボブの変装ショットに反響「こんなにも違うとは…!!」「びっくり」「可愛いすぎます」
ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが28日、スタッフによるインスタグラム（@chanmina_staff）に登場。黒髪ボブ姿の“変装ショット”が公開され、反響を呼んでいる。
【写真】「こんなにも違うとは…!!」「可愛いすぎます」黒髪ボブ姿で“印象ガラリ”なちゃんみな
投稿では「ロイファの皆さまへ たいへーーーーーん お待たせいたしました」と、ファンクラブ会員に向けた限定動画の公開を予告。
「ROYAL FAMILY検証企画 ちゃんみながFCブースに潜入したらバレるのか!?」という“ドッキリ企画”を行ったことを紹介するとともに、黒髪ボブ×ナチュラル風メイク姿でスタッフの中に“紛れ込んだ”ちゃんみなをとらえたサムネイル写真を公開している。
普段のハイトーンヘアとは印象がガラリと異なる姿に、ファンからは「変装でこんなにも違うとは…!!でも可愛い!!!」「別人じゃないですか」「びっくりで思わずコメントしちゃいました。可愛いすぎます」「こういうドッキリ!!イイよな」「ナチュラルメイクだと普通の27歳の女の子 こっちも好き」「カッコいいし、可愛いし最高」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「こんなにも違うとは…!!」「可愛いすぎます」黒髪ボブ姿で“印象ガラリ”なちゃんみな
投稿では「ロイファの皆さまへ たいへーーーーーん お待たせいたしました」と、ファンクラブ会員に向けた限定動画の公開を予告。
「ROYAL FAMILY検証企画 ちゃんみながFCブースに潜入したらバレるのか!?」という“ドッキリ企画”を行ったことを紹介するとともに、黒髪ボブ×ナチュラル風メイク姿でスタッフの中に“紛れ込んだ”ちゃんみなをとらえたサムネイル写真を公開している。
普段のハイトーンヘアとは印象がガラリと異なる姿に、ファンからは「変装でこんなにも違うとは…!!でも可愛い!!!」「別人じゃないですか」「びっくりで思わずコメントしちゃいました。可愛いすぎます」「こういうドッキリ!!イイよな」「ナチュラルメイクだと普通の27歳の女の子 こっちも好き」「カッコいいし、可愛いし最高」などと、さまざまな反響が寄せられている。