目黒蓮がウエストマークしたロングコートで際立つ抜群スタイル！高橋文哉＆戸塚純貴との仲良しオフショットに「めめ背高いなぁ」「長髪かっこよすぎる」「3人ともかわいい」

【写真】目黒蓮＆高橋文哉＆戸塚純貴の3ショット／目黒蓮“電波ジャック”『ZIP!』『めざましテレビ』『DayDay.』オフショット（全9枚）

映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）、高橋文哉、戸塚純貴のオフショットが公開された。

■目黒蓮＆高橋文哉＆戸塚純貴の3ショット公開

公開初日の4月29日、目黒と高橋は電波ジャックを敢行。『めざましテレビ』『ZIP!』『DayDay.』に出演した。

『ZIP!』には『SAKAMOTO DAYS』にも出演する戸塚が水曜パーソナリティーとして出演しており、テンポの良い掛け合いを見せた。

公開された写真には、番組セットを背景に並ぶ3人の姿が収められている。目黒は長めの黒髪をハーフアップにしたヘアスタイルで、グレーのロングコートをさらりと着こなしたスタイル。ウエストマークされたデザインがすらりとしたシルエットを引き立て、ラフにまくった袖が抜け感を添えており、やわらかな笑顔でカメラを見つめている。

中央の戸塚はブラウンのスーツ姿で腕を組み、クールな表情を披露。右側の高橋はストライプシャツにデニムジャケットを合わせた装いで、爽やかな笑顔を見せた。

目黒と高橋がそれぞれ戸塚の肩に手を添えており、仲の良さが伝わる1枚となっている。

SNSでは「3人ともかわいい」「最高」「めめ背高いなぁ」「長髪かっこよすぎる」「衣装も上品で似合っててすごい好き」といった声が寄せられている。

■“電波ジャック”『ZIP!』オフショット

■“電波ジャック”『めざましテレビ』オフショット

■“電波ジャック”『DayDay.』オフショット

Snow Man

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