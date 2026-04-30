“18歳の超新星”虹咲カリナ、1stDVDが先行配信 人生初の“虹色ビキニ”も話題
俳優・虹咲カリナの1stDVD『雨上がり！18歳！！』について、動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」で“4K高画質”独占先行配信がスタートした。
【写真】柔術で鍛え上げられた健康美！テニスウェア姿の虹咲カリナ
虹咲は2025年にホリプロからデビューし、グラビアやショートドラマなどで注目を集める新星。2026年4月からはNHK Eテレ『ギョギョッとサカナ★スター』にレギュラー出演するなど、活動の幅を広げている。
本作は、そんな虹咲にとって初の映像作品。タイトル通り18歳の“今”を切り取った内容となっており、制服姿やテニスウェアなどの爽やかなスタイルに加え、人生初となる“虹色ビキニ”にも挑戦している。
虹咲は、2008年1月17日生まれ、愛知県出身。特技はブラジリアン柔術。昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。ショートドラマや配信番組への出演に加え、2026年4月よりNHK Eテレ「ギョギョッとサカナ★スター」にレギュラー出演。
【写真】柔術で鍛え上げられた健康美！テニスウェア姿の虹咲カリナ
虹咲は2025年にホリプロからデビューし、グラビアやショートドラマなどで注目を集める新星。2026年4月からはNHK Eテレ『ギョギョッとサカナ★スター』にレギュラー出演するなど、活動の幅を広げている。
本作は、そんな虹咲にとって初の映像作品。タイトル通り18歳の“今”を切り取った内容となっており、制服姿やテニスウェアなどの爽やかなスタイルに加え、人生初となる“虹色ビキニ”にも挑戦している。
虹咲は、2008年1月17日生まれ、愛知県出身。特技はブラジリアン柔術。昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。ショートドラマや配信番組への出演に加え、2026年4月よりNHK Eテレ「ギョギョッとサカナ★スター」にレギュラー出演。