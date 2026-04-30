神戸に痛手。34歳MF扇原貴宏が右膝の関節軟骨損傷と診断。手術は成功も今季絶望か
ヴィッセル神戸は４月30日、扇原貴宏の負傷を発表した。
クラブによれば、34歳のMFは神戸市内の病院で検査を行なった結果、右膝の関節軟骨損傷と診断された。また、すでに手術を行ない、無事成功したという。ただ、加療期間は明らかになっていない。
扇原は今季ここまでJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWESTで８試合に出場し、３ゴールをマーク。さらにアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準々決勝でもプレーしていたが、準決勝のアル・アハリ・サウジ戦ではメンバーから外れており、直近のリーグ戦でもベンチ外となっていた。
現在、WESTで首位の神戸にとって、扇原の離脱は大きな痛手になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブによれば、34歳のMFは神戸市内の病院で検査を行なった結果、右膝の関節軟骨損傷と診断された。また、すでに手術を行ない、無事成功したという。ただ、加療期間は明らかになっていない。
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