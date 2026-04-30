“メッシ超え”も負傷交代…シメオネ監督がアルバレスの状態に言及「私は常に楽観的だ」
アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督がFWフリアン・アルバレスの状態について楽観的な見方を示した。イギリス『ザ・スタンダード』などが報じている。
アトレティコは29日にホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第1戦でアーセナルと対戦。先制を許しながらもアルバレスのPK弾で追いつき、1-1で試合を終えた。
アルバレスはFWリオネル・メッシ(現インテル・マイアミ)の42試合を上回る41試合で大会通算25ゴール目を挙げ、アルゼンチン人選手の最速記録を打ち立てたが、終盤に左足首付近を負傷。途中交代を余儀なくされた。
5月5日に敵地で行われる第2戦への出場が懸念される中、シメオネ監督は試合後の記者会見で「彼の状態を調べるため、検査を行う予定だ」と説明。「私は常に楽観的だ」と軽い怪我であることを示唆した。
また、イギリス『メトロ』によると、シメオネ監督はこの試合で負傷したアルバレス、FWジュリアーノ・シメオネ、FWアレクサンデル・セルロートに関する質問に対し、「彼らは間違いなく火曜日(5月5日の第2戦)には出場するだろう」と回答。「今は多少の身体的な不調を感じているかもしれない。ジュリアーノは打撲、フリアンはピッチでの転倒、セルロートはハムストリングの肉離れだが、彼らがピッチに立つことに疑いの余地はない」と明言した。
アトレティコは29日にホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第1戦でアーセナルと対戦。先制を許しながらもアルバレスのPK弾で追いつき、1-1で試合を終えた。
アルバレスはFWリオネル・メッシ(現インテル・マイアミ)の42試合を上回る41試合で大会通算25ゴール目を挙げ、アルゼンチン人選手の最速記録を打ち立てたが、終盤に左足首付近を負傷。途中交代を余儀なくされた。
また、イギリス『メトロ』によると、シメオネ監督はこの試合で負傷したアルバレス、FWジュリアーノ・シメオネ、FWアレクサンデル・セルロートに関する質問に対し、「彼らは間違いなく火曜日(5月5日の第2戦)には出場するだろう」と回答。「今は多少の身体的な不調を感じているかもしれない。ジュリアーノは打撲、フリアンはピッチでの転倒、セルロートはハムストリングの肉離れだが、彼らがピッチに立つことに疑いの余地はない」と明言した。