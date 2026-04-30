トランプ「TACO」はもう終わり、今は「NACHO」だ 海峡開く見込みゼロ トランプ「TACO」はもう終わり、今は「NACHO」だ 海峡開く見込みゼロ

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トランプ「TACO」はもう終わり、今は「NACHO」だ 海峡開く見込みゼロ



ウォール街では今や「TACO（タコス）＝Trump Always Chickens Out（トランプはいつも尻込みする）」ではなく、「NACHO（ナチョス）＝Not A Chance Hormuz Opens（ホルムズ海峡が開く見込みはゼロ）」が使われているという。



これはホルムズ海峡封鎖によるガソリン高騰に対する国民の怒りを表している。また、トランプ氏がイランと合意できるか一部のトレーダーが懐疑的であることも示している。



一方でトランプ支持者は「TACO（タコス）＝Never Avoids Confronting Hard Obstacles（困難な障害から決して逃げない）」と表現している。

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