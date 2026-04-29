武尊「どこの団体とかじゃない！格闘技がすごいんです！東京ドームでやりましょう！」【試合後マイク全文】
“ナチュラル・ボーン・クラッシャー”武尊（34）が、引退試合となったロッタン戦で5ラウンドTKO勝利した。1年前に敗れた因縁の相手にリベンジ成功するとともに、5331日のプロファイターとしてのキャリアを有終の美で飾った。
【試合映像】武尊、引退試合でロッタンに劇的勝利！ リベンジ達成で有終の美！
試合後にリンク上で行われたインタビューで、自身が引退した後の日本の格闘技界について「もっと盛り上がっていくんで。日本にいっぱい団体がありますけど、どこの団体がすごいとかじゃなく、格闘技ってすごいんです。僕も引退後にできることは何でも手伝うんで、東京ドームでやりましょう！」と宣言した。
●武尊 試合後マイク全文
【武尊】ありがとうございます！僕がONEに行って何回も負けちゃって、みんなの期待を裏切ったけど、今日この有明アリーナに満員のお客さんが集まってくれて、本当にありがとうございます。
・ロッタン戦にかけてきた思い
【武尊】いっぱい言いたいことがあったんですけど、本当に嬉しいしかないです。本当にありがとうございます。ロッタン選手も（前戦のKO負けの後に再戦を受けてくれてありがとうございます。ロッタン選手がいなかったらこんな最高の引退試合にできなかったので、ロッタン選手に拍手をお願いします。
・ベルトを獲得した心境
【武尊】ホッとしました。このベルトを取ることだけ考えてこの数年間をやってきました。
怪我があったりいろんなことがあって遠回りしてきましたけど、最後の最後にこれを取れたこと、本当に感謝してます。今回この暫定王座戦、本当だったらこの後に正規王者に挑戦するためのベルトですけど、この試合で引退する僕に、この試合を組んでくれたONEの関係者、チャトリCEO、本当に感謝してます。
そして、このONE SAMURAIだけじゃなくて、日本の格闘技界をこれから絶対もっと盛り上げていくんで。盛り上がっていくんで。みんな、僕が引退してもこの格闘技の熱、今日ここでの歓声と熱は、絶対これからのファイターたちにも絶対に力になるんで。ONEだけじゃなくて、K-1、RISE、KNOCK OUT 4、日本にいっぱい団体ありますけど、みんなで、どこの団体がすごいとかじゃないんですよ。格闘技がすごいんですよ！みんなで格闘技を盛り上げましょう！
こんなで終わらせたらダメですから。みんなでやりましょう。僕も引退後できることなんでも手伝うんで。格闘技界を取り戻しましょう。東京ドームやりましょう！
【試合映像】武尊、引退試合でロッタンに劇的勝利！ リベンジ達成で有終の美！
試合後にリンク上で行われたインタビューで、自身が引退した後の日本の格闘技界について「もっと盛り上がっていくんで。日本にいっぱい団体がありますけど、どこの団体がすごいとかじゃなく、格闘技ってすごいんです。僕も引退後にできることは何でも手伝うんで、東京ドームでやりましょう！」と宣言した。
【武尊】ありがとうございます！僕がONEに行って何回も負けちゃって、みんなの期待を裏切ったけど、今日この有明アリーナに満員のお客さんが集まってくれて、本当にありがとうございます。
・ロッタン戦にかけてきた思い
【武尊】いっぱい言いたいことがあったんですけど、本当に嬉しいしかないです。本当にありがとうございます。ロッタン選手も（前戦のKO負けの後に再戦を受けてくれてありがとうございます。ロッタン選手がいなかったらこんな最高の引退試合にできなかったので、ロッタン選手に拍手をお願いします。
・ベルトを獲得した心境
【武尊】ホッとしました。このベルトを取ることだけ考えてこの数年間をやってきました。
怪我があったりいろんなことがあって遠回りしてきましたけど、最後の最後にこれを取れたこと、本当に感謝してます。今回この暫定王座戦、本当だったらこの後に正規王者に挑戦するためのベルトですけど、この試合で引退する僕に、この試合を組んでくれたONEの関係者、チャトリCEO、本当に感謝してます。
そして、このONE SAMURAIだけじゃなくて、日本の格闘技界をこれから絶対もっと盛り上げていくんで。盛り上がっていくんで。みんな、僕が引退してもこの格闘技の熱、今日ここでの歓声と熱は、絶対これからのファイターたちにも絶対に力になるんで。ONEだけじゃなくて、K-1、RISE、KNOCK OUT 4、日本にいっぱい団体ありますけど、みんなで、どこの団体がすごいとかじゃないんですよ。格闘技がすごいんですよ！みんなで格闘技を盛り上げましょう！
こんなで終わらせたらダメですから。みんなでやりましょう。僕も引退後できることなんでも手伝うんで。格闘技界を取り戻しましょう。東京ドームやりましょう！