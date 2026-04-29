旅行はできるだけ荷物を減らしたいけれど、おしゃれも楽しみたいですよね。 「同じアイテムでも、着方や合わせ方を少し変えるだけで雰囲気を変えることはできますよ」と話すのは、アパレルブランドを運営し、インスタグラムのフォロワー数は8万人越のあみーさん（39歳）。今回は、2児の母でもあるあみーさんが、2泊3日を想定して、少ないアイテムで印象を変えられる着まわしコーデを紹介してくれました。

1日目：移動日は「リラックス感」のあるモノトーンコーデ

まずはシンプルに。旅のスタートは動きやすさ重視します。

【写真】ワンピースなら一瞬で印象激変！

1日目は移動も多くなるので、できるだけストレスのないスタイルに。

白Tと黒パンツの王道な組み合わせに、チェックシャツを腰巻きしてアクセントをプラスしました。シャツは気温調整にも使えるので、旅行に1枚あると本当に便利なアイテム。足元はフラットサンダルで抜け感を出しつつ、長時間歩いても疲れにくいものを選びました。

全体をモノトーンでまとめることで、ラフすぎず大人っぽさもキープできるところがポイントです。

＜着用アイテム＞

・Tシャツ：無印良品

・パンツ：マチャット

・シャツ：スタジオクリップ

・サンダル：楽天

・メガネ：GU

・リュック：スノーピーク

2日目：同じアイテムでも「着方次第」で違う印象に

2日目はチェックシャツを主役にして印象をチェンジ。

1日目と同じパンツでも、トップスを変えるだけでぐっと雰囲気が変わります。キャップをプラスして少しカジュアルに寄せることで、観光や街歩きにもぴったりなスタイルに仕上げました。

子どもたちはどこに行っても体を動かす遊びがいちばん喜ぶので、外遊びはマスト。見守りのときは多少気温が高くても日焼け防止の為に長袖を着ることが多いです。

シャツは前を閉めてコンパクトに見せることで、全体のバランスも取りやすくなります。アイテム数を増やさずに、着方で変化をつけるのが着まわしのコツです。

＜着用アイテム＞

・キャップ：しまむら

※ほかは前日と同じもの

3日目：ワンピースで一気に「きれいめ」にチェンジ

3日目はワンピースを取り入れて、ぐっと女性らしい雰囲気に。

これまで使っていたチェックシャツを軽く羽織り、ジャケット風に。程よくカジュアルダウンしています。腰巻きやたすきがけするのもよさそうです。

ワンピースは1枚でコーデが完成するので、帰りの日にぴったりのアイテム。旅行はつい食べすぎてしまうのでお腹周りの締めつけがないのもうれしいポイント。

少しきれいめに寄せるだけで、同じアイテムでも違った印象に仕上がります。旅行の後半、少し気分を変えたいときにもおすすめです。

＜着用アイテム＞

・ワンピース：rimir

※ほかは前日と同じもの

少ない服での「着まわしのポイント」

・ベースはモノトーンでまとめる

・シャツ1枚で温度調整＆印象チェンジ

・ワンピースで雰囲気を一気にきり替える

大型連休のおでかけにぜひ試してみてくださいね！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください