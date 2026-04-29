４月２９日からゴールデンウイークです。



函館山には多くの観光客が集まっています。



ゴールデンウイーク初日の２９日、新千歳空港には続々と観光客や帰省客が降り立ち、道内各地で賑わいをみせています。



２９日から最大１２連休のゴールデンウイークがスタート。



北海道の空の玄関口・新千歳空港では、東京から遊びに来た孫たちとの再会を喜ぶ人の姿がー





（孫を迎えた男性）「１年ぶりぐらいですね。じいじどこでも連れていくわ。公園行こうか」ゴールデンウィーク期間中の道内発着便の予約数は、全日空と日本航空ともに前年比およそ２０％増えていて、ピークは５月２日の見込みです。北海道新幹線の終着駅・新函館北斗駅です。本州からの利用客が次々と降りていきます。（記者）「何が楽しみ？」（神奈川から来た人）「函館山に登ること」ＪＲ北海道の指定席の予約数は、新幹線・在来線ともに前年度比およそ１０％増で、ピークは５月２日と５日の見込みです。

札幌・大通公園のランドマーク、さっぽろテレビ塔です。



５月６日まで小学生の入場無料キャンペーンを行っていて、朝から多くの家族連れが訪れ、札幌の景色を楽しんでいました。



また、１階から展望台まで、普段は通れない非常階段を歩いてのぼるイベントも開催されています。



愛知からやってきた小崎さん一家が挑戦しました。



小学６年生から４歳の３人兄弟も気合十分です。



（記者）「自信は？」



（長男・晴生くん）「１００％」



（３人）「がんばるぞ～！」



高さ９０メートル、４５６段に挑みます。



（三男・真叶くん）「降りるときエレベーターにしたい」



おとなでも苦戦する「階段のぼり」。



兄弟で助け合いながらのぼり続けるとー



さすがに疲れた様子ですが、３人とも見事に達成しました。



（長男・晴生くん）「すごく楽しかったです」



（次男・桔平くん）「高くて怖かったです」



（記者）「帰りは？」



（三男・真叶くん）「エレベーター」

（阿部記者）「天気に恵まれた円山動物園です。園内は動物を見に来た家族連れでにぎわっています」



札幌市の円山動物園です。



降り注ぐ日差しに、毛づくろいするレッサーパンダもうとうと、お昼寝です。



毛づくろいされているこちらのニホンザルもぐっすり。



（高校生）「かわいくてレッサーパンダも。楽しかったです」



（小学生）「幼稚園のときから６回くらい来ているので最高すぎます」

かわいい動物たちのイベントが目白押しのおたる水族館です。



飛び込まないペンギンに、豪快に飛び込むトド。



イルカの見事なジャンプには赤ちゃんも思わず拍手です。

釧路市の阿寒湖では、春を告げる湖水開きが行われ、セレモニーではワカサギの天ぷらやニジマスの刺身など、阿寒湖の食材が振る舞われました。



（武田記者）「今シーズン初の遊覧船が出港しました。阿寒湖の観光シーズンが本格化します」



遊覧船に乗った乗客は、写真を撮ったり雄大な阿寒湖を楽しんだ様子です。



（当別からの観光客）「こっちの方面まで来ることが無かったので、１回来てみたかった。やっぱりいいですね」



（武田記者）「景色はどうですか？」



（釧路からの観光客）「楽しい。外もきれいで楽しいです」



（釧路からの観光客）「初めて遊覧船で景色が見られてすごく楽しいです」



いよいよ始まった大型連休。



みなさん道内各地で春のひとときを楽しんでいました。