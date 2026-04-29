はちきれそうなHカップで見る者を虜にするグラビアアイドル・天野ちよさん（31）が、週刊SPA!4月28日号で人気企画「グラビアン魂」に登場しました。



【写真】ブラからはみ出すHカップ94センチ砲 天野ちよさんが醸す極限の色気

Hカップに高身長という抜群のプロポーションを誇る天野さん。こぼれ落ちそうな豊満なバストを透け感のあるセクシーランジェリーで包み込みます。艶めかしい表情を浮かべたり、ニットのセーターをまくりあげ、みうらじゅんさんとリリー・フランキーさんも絶賛する自慢のHボディーを見せつけました。（撮影／岡本武志 ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／田中陽子）



天野さんは自身のXで「SPA!発売 みてねっ」とコメントしています。



【天野ちよさんプロフィール】

あまのちよ 1994年9月2日生まれ 福岡県出身 T169・B94（H）W61H85 アパレル店員を経て、2019年レースクイーンとして活動開始。1st DVD『ちよのこと』（竹書房）が大ヒットし、レースクイーン卒業後はグラビアアイドルとして活躍中。FLASHデジタル写真集「天野ちよ 見てみる？」が話題。セカンドDVD『ちよのゆ』が発売中。最新情報は公式X（@el_mundo_mar）、公式Instagram（@el_mundo_mar_sol_nail）