ザ・ダムド、50周年ツアー東京と大阪で開催決定
ザ・ダムドが、50周年ツアーの日本公演を9月に東京と大阪で開催することを発表した。
初シングル「New Rose」、デビュー・アルバム『地獄に堕ちた野郎ども（Damned Damned Damned）』で結成すぐにパンク誕生の歴史に欠かせない名盤を完成させた、三大ロンドン・パンク・バンドの一つである重鎮ダムドの見逃せない公演となる。
＜ライブ情報＞
大阪9月17日（木）GORILLA HALL OSAKA
SUPPORT ACT 出演予定あり
Open 18:00 / Start 19:00
TICKETS：11000円（税込/All Standing /1 ドリンク代別途）
<問>キョードーインフォメーション 0570-200-888
東京9月19日（土）豊洲 PIT
SUPPORT ACT 出演予定あり
OPEN 16:00 / START 17:00
■TICKETS：11000円（税込/All Standing/1 ﾄﾞﾘﾝｸ代別途）
<問>クリエイティブマン 03-3499-6669
公演ウェブサイト：https://www.creativeman.co.jp/event/the-damned26/
企画・制作：クリエイティブマンプロダクション
※公演の延期、中止以外での払い戻しはいたしません。※未就学児（6歳未満）のご入場はお断りいたします。
チケット一般発売日：5月30日（土）〜各プレイガイドにて発売開始
初シングル「New Rose」、デビュー・アルバム『地獄に堕ちた野郎ども（Damned Damned Damned）』で結成すぐにパンク誕生の歴史に欠かせない名盤を完成させた、三大ロンドン・パンク・バンドの一つである重鎮ダムドの見逃せない公演となる。
＜ライブ情報＞
大阪9月17日（木）GORILLA HALL OSAKA
SUPPORT ACT 出演予定あり
Open 18:00 / Start 19:00
TICKETS：11000円（税込/All Standing /1 ドリンク代別途）
<問>キョードーインフォメーション 0570-200-888
SUPPORT ACT 出演予定あり
OPEN 16:00 / START 17:00
■TICKETS：11000円（税込/All Standing/1 ﾄﾞﾘﾝｸ代別途）
<問>クリエイティブマン 03-3499-6669
公演ウェブサイト：https://www.creativeman.co.jp/event/the-damned26/
企画・制作：クリエイティブマンプロダクション
※公演の延期、中止以外での払い戻しはいたしません。※未就学児（6歳未満）のご入場はお断りいたします。
チケット一般発売日：5月30日（土）〜各プレイガイドにて発売開始