中村アン、雰囲気激変ショット披露！“人気雑誌”で表紙を務め「かっこいい」「ヒロイン誕生だよ」＜リボーン＞

高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と、正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んでいるドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

本作は、新興IT企業「NEOXIS」の社長である主人公・光誠が、何者かに階段から突き落とされ、気がつくと2026年から2012年の世界に遡っていたところからスタート。さらに光誠は、自分が立ち退きを進めていた寂れた商店街に生きる男・英人に“転生”しており、人生をやり直す羽目になった男の“再生《リボーン》の物語”が描かれている。

4月28日（火）に放送された第3話では、商店街にある印刷工場の一人娘・池谷更紗（中村アン）が人気雑誌の表紙を飾る展開に。普段のイメージを一転させる洗練された姿を披露し、商店街の面々が盛り上がった。

【映像】大変身した更紗の撮影シーン

◆更紗が雑誌の表紙に！

第3話では、光誠が転生する前、英人本人が更紗にプロポーズをしていたことが判明。

光誠は、このまま自分と結婚しても更紗が不幸になると考え、プロポーズを取り消したうえで彼女を幸せに導こうと考えた。

そこで光誠は、更紗がかつて諦めた“芸術の道に進む夢”に目をつけ、その夢の実現に向けて奔走。自身のつてや転生前の記憶も利用しながら、更紗の個展の開催やカルチャー雑誌への出演にまで話をこぎつけた。

そして雑誌の表紙を飾ることになった更紗は、撮影の日を迎える。

色鮮やかなリップを塗られ、華やかな衣装に身を包んだ更紗は、いつもの商店街での姿とはまた違った雰囲気に。「もうちょっとね、キリッとした感じで」とディレクションを受けた更紗はクールな表情を浮かべ、“カリスマ芸術家”感溢れる仕上がりになっていた。

そして完成した雑誌を見た商店街の面々は、「ちょっと更紗かっこいい」「やだやだもう、雑誌の表紙なんて夢みたい」と大盛り上がり。更紗の父・池谷金平（柳沢慎吾）も「商店街のヒロイン誕生だよ！」と嬉しそうにしていた。