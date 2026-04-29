開催：2026.4.29

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 1 - 4 [ロイヤルズ]

MLBの試合が29日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとロイヤルズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレ、対するロイヤルズの先発投手はクリス・バビクで試合は開始した。

2回裏、1番 ジェーコブ・ウィルソン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 1-0 KC

6回表、4番 サルバドール・ペレス 5球目を打ってセンターへのホームランでロイヤルズ得点 ATH 1-1 KC

10回表、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでロイヤルズ得点 ATH 1-4 KC

試合は1対4でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのニコラウス・ミアーズで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はアスレチックスのジャスティン・スターナーで、ここまで1勝3敗0S。ロイヤルズのエルセグにセーブがつき、2勝1敗7Sとなっている。

ここまでアスレチックスは15勝14敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方ロイヤルズは12勝17敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-29 14:06:29 更新