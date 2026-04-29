「業務スーパー」「IKEA」の関西人が選んだ人気商品ベスト10を発表へ
きょう29日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）は、業務スーパーとIKEAの人気商品ベスト10を予想する。
【写真】『ゼニガメ』アインシュタイン河井ゆずる、橋下徹ら登場
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や繁盛店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、関西人861人へのアンケートをもとに、業務スーパーとIKEAの人気商品ベスト10が発表される。
ハイヒール・モモコ＆FUJIWARA・藤本敏史チーム、ギャル曽根＆山之内すずチームが、業務スーパーとIKEAを訪れ、買い物カゴに入れた商品がランクインしているか競う。同企画で無敗の王者・モモコが今回も勝利するのか。
まず「業務スーパー天下茶屋駅前店」では、モモコが意外にも「（業務スーパーは）あまり得意ちゃうねん」と弱気な発言。ペアを組む藤本が「やる前から負けを考える馬鹿がどこにいるんですか！」と言うと、ライバルのギャル曽根は「モモコさん全然知らんやん、業スのこと」と不敵な笑みを浮かべる。便利で使い勝手の良い冷凍食品、大容量のペットボトル調味料、牛乳パックデザートなど、ベストセラーがそろう中、関西人が選んだ人気商品は。
次に「IKEA鶴浜」へと移動。膨大なアイテムのなかから人気商品ベスト10を予想する難易度の高い勝負となる。また、IKEAマニアが使ってよかった神アイテム3選などが紹介される。
【写真】『ゼニガメ』アインシュタイン河井ゆずる、橋下徹ら登場
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まず「業務スーパー天下茶屋駅前店」では、モモコが意外にも「（業務スーパーは）あまり得意ちゃうねん」と弱気な発言。ペアを組む藤本が「やる前から負けを考える馬鹿がどこにいるんですか！」と言うと、ライバルのギャル曽根は「モモコさん全然知らんやん、業スのこと」と不敵な笑みを浮かべる。便利で使い勝手の良い冷凍食品、大容量のペットボトル調味料、牛乳パックデザートなど、ベストセラーがそろう中、関西人が選んだ人気商品は。
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