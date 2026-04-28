「自分の最後は家族に任せたい」も立派な意思表示。「ACP」を進めるうえで大切なポイント【医師解説】

近年、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）という考え方が広まりつつあります。ACPとは「患者さんが将来の医療やケアについて前もって考え、家族や医療従事者と話し合い、希望を共有しておく取り組み」のこと。在宅医療の現場では、患者さんの希望に沿った最適なケアを提供するために、このACPが非常に重要な役割を果たします。そこで、ACPは一度決めたら変更できないのかや、進めるうえでのポイントなどについて、医療法人明医研 ハーモニークリニックの中井秀一先生に解説してもらいました。

監修医師：

中井 秀一（ハーモニークリニック）

福島県立医科大学医学部卒業。その後、自治医科大学附属さいたま医療センターで初期研修を受け、自治医科大学附属病院でプライマリ・ケアと家庭医療学を学ぶ。2020年、医療法人明医研 ハーモニークリニックの院長となる。日本プライマリ・ケア連合学会新・家庭医療専門医・指導医、日本内科学会総合内科専門医、日本専門医機構認定総合診療専門医、日本専門医機構総合診療専門研修特任指導医、日本リハビリテーション医学会認定臨床医。現在、日本プライマリ・ケア連合学会埼玉県支部支部長も務める。

編集部

ACPは一度決めたら変更できませんか？

中井先生

いいえ、状況や考え方が変わることもあるため、何度でも変更することができます。むしろ、ACPは定期的に見直し、必要に応じて修正することが大切です。

編集部

ACPで決まった方針などは、文書に残す必要はありますか？

中井先生

必ずしも必要というわけではなく、口頭での共有でも構いませんが、明確に伝え、周囲に共有するためにも「事前指示書」や「ACPノート」などに記録しておくと安心です。

編集部

最後にACPを進めるうえでのポイントをもう一度教えてください。

中井先生

繰り返しになりますが、まずは本人の意思を尊重すること、そして家族や医療従事者としっかり共有することです。話し合いを重ねることで、より良い医療・ケアの選択ができます。

編集部

最後に読者へのメッセージをお願いします。

中井先生

私の主観も入りますが、予後、病状を知りたくない、事前指示があってもいざとなると家族の意向が尊重されること、自律より家族、自分の大切な人の意向に任せたいという人もまだまだ多いと感じます。日本の間接的な表現が好まれる文化をあえて何でも直接的にいう形にする必要もないとも思っています。しかし、ACPという考え方は、よく生きて、よく死ぬために大切です。話し合いの過程が大事ですので、皆が幸せになれるように我々もお手伝いできればと思います。

※この記事はメディカルドックにて＜｢死の質を高める｣ため生前に決めておくべきこととは? 在宅医療医師が教える話し合いの進め方＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。