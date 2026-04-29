「なんちゅう試合してんだ」「やばすぎだろ」超ビッグマッチの“衝撃スコア”にネット大盛り上がり！「ハデに殴り合ってる」「今までで１番面白い」
優勝候補同士が激突した超ビッグマッチは、衝撃の展開となった。
現地４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで、昨シーズン王者のパリ・サンジェルマンがブンデスリーガで連覇を達成したバイエルンとホームで対戦。なんと５−４で先勝した。
17分にPKで先制されたパリSGは、しかし左ウイングのフビチャ・クバラツヘリアとCFのウスマンヌ・デンベレが２ゴールずつを挙げるなど、自慢の攻撃力が爆発。58分までに５−２と３点差をつける。
しかし、ドイツ名門の反撃に遭い、そこから２失点。壮絶な打ち合いとなった。
このスリリングな試合にファンも盛り上がりを見せ、インターネット上では次のような声が上がった。
「すげぇ試合してんな」
「何が起きてんの？」
「めちゃくちゃ面白かった」
「レベル高すぎるな」
「どういうことやねん」
「やばすぎだろ」
「なに馬鹿試合してんだよ笑」
「なんちゅう試合してんだ」
「今まで見てきたCLの決勝ラウンドで１番面白いわ！」
「ハデに殴り合ってるなあ」
バイエルンのホームで行われる５月６日の第２レグも、目が離せない展開となるのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「バケモノだろ」「三笘かよ。エグい」25歳日本代表MFのボール奪取→２人抜き→衝撃ミドル弾にネット驚愕！「絶対にビッグクラブいくわ」
現地４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで、昨シーズン王者のパリ・サンジェルマンがブンデスリーガで連覇を達成したバイエルンとホームで対戦。なんと５−４で先勝した。
17分にPKで先制されたパリSGは、しかし左ウイングのフビチャ・クバラツヘリアとCFのウスマンヌ・デンベレが２ゴールずつを挙げるなど、自慢の攻撃力が爆発。58分までに５−２と３点差をつける。
このスリリングな試合にファンも盛り上がりを見せ、インターネット上では次のような声が上がった。
「すげぇ試合してんな」
「何が起きてんの？」
「めちゃくちゃ面白かった」
「レベル高すぎるな」
「どういうことやねん」
「やばすぎだろ」
「なに馬鹿試合してんだよ笑」
「なんちゅう試合してんだ」
「今まで見てきたCLの決勝ラウンドで１番面白いわ！」
「ハデに殴り合ってるなあ」
バイエルンのホームで行われる５月６日の第２レグも、目が離せない展開となるのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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