明日30日〜明後日5月1日は、低気圧の通過に伴い全国的に雨となりそうです。沖縄や、西日本から東日本の太平洋側を中心に雨脚が強まります。道路が冠水するほど激しく降る所もあるでしょう。風も強まります。

活発な雨雲 次第に東進

明日30日(木)から明後日5月1日(金)にかけて、低気圧が発達しながら日本付近を通過する見込みです。

雨の範囲が西から次第に広がるでしょう。特に、沖縄と、西日本から東日本の太平洋側を中心とした地域に、活発な雨雲がかかりそうです。





沖縄では、すでに今日29日から大気の状態が不安定で、明日30日にかけて激しい雨や雷雨になる所があるでしょう。九州は30日午前、中国と四国は30日昼過ぎから夜、近畿は30日夜から1日明け方、東海と北陸、関東は1日の午前をピークに雨が強まりそうです。雨雲の発達の度合いによっては、道路が冠水するような激しい雨の降る所もあり、警報級の大雨となる可能性もあります。雨とともに、風も強まるでしょう。交通に影響が出ることも考えられますので、最新の気象情報や交通情報を確認のうえ、時間に余裕を持った行動を心掛けてください。東北では1日の日中から夜にかけて、北海道では1日夜から2日午前にかけて、断続的に雨が降るでしょう。こちらは、激しく降ることはなさそうですが、太平洋沿岸の地域ほど本降りとなる見込みです。

激しい雨とは

激しい雨は、1時間雨量が30ミリ以上〜50ミリ未満の雨を表しています。

傘をさしていてもぬれるレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。

道路が川のようになり、アンダーパスなど低いところを通る道路は冠水することもあります。高速道路を走る車は、タイヤと路面の間に水の膜ができて、ブレーキがきかなくなる「ハイドロプレーニング現象」が起こるおそれがあります。

また、激しい雨が降ると予想される所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水の危険性があり、注意が必要です。