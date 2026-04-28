「犬系彼女」として話題になったインフルエンサー・ののちが、Instagramで“激変ショット”を披露し、「まじヤバくね!!」「XGにいるって絶対！」など反響が寄せられている。

【映像】ののちの激変した姿（複数カット）

元交際相手のりくとカップルYouTuber「のっくカップル」として活動していたののち。2023年に公開した「クレーンゲームで4000円使って泣く動画」が注目され、お笑いタレントのキンタロー。がモノマネ動画を出すなど大きな話題となった。「お金もったいない」「大丈夫、また取ろ？」「4000円も使っちゃった、ごめんね」「いいの、全然大丈夫、取って帰ろ」といったカップルのやりとりも話題になった。

ののちの激変した姿に反響

現在、個人で活動するののちは4月27日にInstagramを更新。「SHEINのニットリメイクした、カットカットしたら春も着れたねっ!!お気に入りコーデ」とコメントし、雰囲気がガラリと変わった“激変ショット”を披露している。

この投稿には「このアメリカンな感じが良すぎ」「雰囲気ガラッと変えれるのほんとすごい…！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）