「今買いたいからレジを開けろ！」→開店準備中のスタッフを困惑させる自分勝手な侵入者の実態【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
スーパーの開店前、まだ動かないはずの自動ドアを無理やりこじ開けて入ってくる客がいる。狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より、自分勝手な迷惑客を描いた実録漫画『疑問』を紹介する。SNSでは、接客業に携わる人々からの悲鳴に近い共感が殺到している。
■鍵を開けるのは入店の合図ではない
開店準備中、店内にはスタッフがいて照明もついている。それを見た一部の客は「入ってもよい」と勝手に解釈し、準備のために施錠を解いているだけの自動ドアをこじ開けて侵入してくる。注意をすると「じゃあ、なんで鍵を開けているんだ」と逆ギレされることもあるが、これはあくまで作業のうえでのことだ。
狸谷さんは、店舗の造りによってはベンチで待ってもらうよう案内もできるが、「品物を見たいから入れろ」「今買いたいからレジを開けろ」という要求は、迷惑行為でしかないと断じる。準備中のスタッフは秒刻みで動いており、一人のわがままを許せば「3分前ならいい」「スタッフがいるんだから」とルールがなし崩しになってしまうからだ。
■閉店後にも現れる自分勝手な客
こうした強引な侵入は、開店前だけでなく閉店後にも発生するという。「雨が降っているから入れるのは当然」「混雑前に来てやっているいい客だ」といった態度の客に対し、現場からは「一度働いてみたらいい」と怒りの声があがる。
狸谷さんは、営業時間外はたとえ3分前でも扉を開けない、電話にも出ないというルールを徹底している店舗もあると語る。スタッフがいれば何をしてもよいというわけではない。サービスを提供する側と利用する側のマナーのあり方を、改めて考えさせられる。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
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