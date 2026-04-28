保護主さんがミルクを冷ましていると、腹ペコな子猫ちゃんが待ちきれなくて…？可愛すぎる全力催促の光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.3万回再生を突破し、「元気な鳴き声ですね、可愛い♡」「レベチだね」「何という可愛さなの♡」「癒されるねぇ」といったコメントが寄せられました。

【動画：ミルクを待ちきれない『赤ちゃん猫』…とんでもなく尊い『全力アピール』】

もう待てない！

YouTubeチャンネル『ねこねこチャンネル (Park cat)』に投稿されたのは、ミルク待ちをする子猫ちゃんの姿。元気いっぱいな声とともに登場したのは、保護主さんの愛情を受けてすくすくと成長中の「ふみお」くんです。

ふみおくんをお膝の上に乗せている保護主さんはこの時、ミルクを適温である人肌にまで冷ましている真っ最中。しかし、待てないふみおくんは、「おなかすいたー！」「はやくはやく！」と言わんばかりに何度も鳴いていたのだといいます。

全力で催促するふみおくん

お膝の上からズリ落ちてしまってもまた登り、忙しなく動いてアピールし続けていたというふみおくん。力の限り鳴く姿は声が枯れてしまわないかと少し心配になってしまいますが、『ちび怪獣ふみおザウルス』となって、ちょっぴりハスキーな可愛らしい鳴き声をたくさん聞かせてくれたそうです。

そうして急かし続けているうちに、ふみおくん待望の瞬間が！保護主さんに哺乳瓶を咥えさせてもらうと、夢中でゴクゴク。待っていた分、美味しさもひとしおだったのではないでしょうか。

お腹いっぱいになった後は…

食後も、ふみおくんは愛嬌たっぷりな姿を次々と見せてくれていたそう。お膝の上に仰向けになって、保護主さんの指と遊んだり。床で左後ろ足を上げた開脚ポーズになったかと思うと、カメラ目線のまま傾いてコテンと倒れてみたり。すべての仕草にキュンとしてしまいます。

そして、再び保護主さんのお膝に戻ってきたふみおくんは、前足をあむあむペロペロ。どうやら眠くなってきたようです。お腹も満たされて、きっといい夢が見られることでしょうね。

投稿には「鳴き声がかわいすぎるwwwこれだけでご飯3杯はイケるわwww」「あまりにも、可愛い…！癒したっぷり」「こんなことされると本当にたまりませんね」「可愛らしい小さな天使」「鳴き声の力強さに安心しますね、健やかに大きくなってね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこねこチャンネル (Park cat)』では、保護主さんのお家で暮らす、保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。ふみおくんの愛らしい姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこねこチャンネル (Park cat)」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。