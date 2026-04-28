ベビーモニターで赤ちゃんの寝かしつけを見守っていたママさん。すると、その場にいた猫さんが意外な行動を見せたそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で3.8万再生を突破！猫さんのまさかの姿が大きな注目を集めています。

【動画：モニターで『赤ちゃんを寝かしつけるパパ』を見ていたら…近くにいた猫の『可愛すぎる行動』】

ベビーモニターで様子を確認すると…

Instagramアカウント「ゆはこめ_ばぶにゃん」に投稿されたのは、ママさんがベビーモニターを見ていた時のミヌエットの「こめ」ちゃんの様子。この日、ママさんはパパさんによる赤ちゃんの寝かしつけの様子をベビーモニターで見ていたのだとか。

パパさんに抱えられ、気持ちよさそうに熟睡する赤ちゃん。そのすぐ横のベッドにママさんが視線を移してみると、こめちゃんも赤ちゃんを見守っていたそう。赤ちゃんが眠れるように見守るこめちゃん、とっても優しいですね！

こめちゃんも「ふみふみ」しながら寝かしつけに参加

しばらく「ふみふみ」し続けていたというこめちゃんを見続けていたママさん。ところが、とあることに気づいたそう。さて、何に気づいたのでしょうか。

さっきまで赤ちゃんを見ていたこめちゃんですが、今度はモニターをジーっと見つめてきたのだとか。そして次の瞬間、急に動き出してカメラの方に徐々に近づいて来ようとしたといいます。

見ているのバレバレにゃ

どうやらママさんがカメラを動かす時に出る小さな音を察知した模様。まさかバレるとは思っていなかったママさんは、こめちゃんが近づいてきた時に面白すぎて思わず笑ってしまったそうです。暗闇の中で光る真ん丸な瞳で見つめられたら、確かに笑わずにはいられません。

カメラの向こうでママさんが見ていることを、こめちゃんは分かっているのでしょうか。物凄いカメラ目線で見つめてくるこめちゃんを見て、ママさんも「これ、絶対にバレてる(笑)」と感じたとのこと。こめちゃんには何でもお見通しなのかもしれませんね！

投稿には「すんごいカメラ目線」「目ってこんなに丸いんだ笑」といったコメントが寄せられ、カメラ目線のこめちゃんに思わず笑ってしまった人もいるようです。

Instagramアカウント「ゆはこめ_ばぶにゃん」では、猫とは思えない動きを見せるこめちゃんの姿なども見ることができます。

こめちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「ゆはこめ_ばぶにゃん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。