【三軒茶屋】名店「国影」が挑む、2階の隠れ家居酒屋「中川家」OPEN！

国影は4月1日、東京・三軒茶屋に新店舗、隠れ家居酒屋「中川家」をオープンしました。同時にMakuakeプロジェクトも開催中です。

■ディープな飲み屋街の喧騒から離れた、ビル2階の空間

飲食店が密集し、日々多くの人で賑わう三軒茶屋の三角地帯。その一角で13年間営業している居酒屋「国影」が、新たな店舗「中川家」をオープンしました。出店場所は「国影」が所在する建物の2階です。

「ゆっくりと料理や会話を楽しみたい」というゲストのニーズに応えるため、賑やかな1階とは導線を分けた「隠れ家」をコンセプトに設計。店内には、調理のライブ感が伝わるカウンター席と、グループ利用が可能なテーブル席を設けています。

また新店舗では、長年の居酒屋営業で培った技術に洋食のエッセンスを取り入れたメニューを提供します。

■飲食×ストリートカルチャーの取り組み

「中川家」では、三軒茶屋の街のカルチャーを反映する取り組みとして、同エリアに縁の深いアパレルブランド「430 （fourthirty）」とのコラボレーションを実施しています。

世界的BMXライダーが手がける同ブランドと共同製作したオリジナルデザインのTシャツを、現在実施中のMakuakeプロジェクト限定で展開しています。

■Makuakeにて各種特典を提供中

店舗のオープンと並行して、Makuakeにてプロジェクトを実施。来店前に申し込むことで、よりお得に「中川家」を楽しめます。

サポーター全員共通特典

応援購入を行ったすべてのサポーターに対し、初回来店時に生ビールおよびハイボールを1杯100円（2時間制）で提供します。

【Makuake限定】「特別コース」 / 10,000円（税込）等

前菜6種盛り、お刺身3種盛り、2大スペシャリテ、濃厚土鍋黒トリュフチーズ雑炊、デザートの全6品で構成される特別コース。1〜6名用まで複数のプランを用意しています（※早割価格のプランあり）。

＜2大スペシャリテ＞

（1）（サーモンの西京漬けカダイフ焼き〜生のりクリームソース〜

西京味噌に漬け込んだサーモンに、極細の麺状の生地「カダイフ」を巻き付けて焼き上げた一品です。サクサクとした食感と、磯の風味を活かした生のり入りクリームソースの組み合わせを楽しめます。

（2）牛もも肉のローストと根菜トマト煮

丁寧に火入れをして旨味を閉じ込めた牛もも肉のローストに、根菜類を使用したトマト煮込みを添えて提供。ワインや日本酒など、多様な酒類と合わせやすい一皿です。

焼酎ボトルキープ（3ヶ月）＋個人専用札 ／ 5,000円（税込）

指定の焼酎ボトル1本を3ヶ月間キープできるほか、店内のボトル棚に購入者名を記載した「専用ボトルキープ札」を3ヶ月間掲示します。

■店舗情報

店名：中川家

オープン日：2026年4月1日

住所：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-14-16 2F

営業時間：18:00 - 25:00

定休日：月曜日

◇Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名：三茶の名店「国影」が挑む2階の隠れ家。「初回1杯100円」＆限定肉コース

プロジェクト終了日：2026年8月13日

Makuake URL：https://www.makuake.com/project/kunikage-sancha/

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