Ä¹È±¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¸ª¤òÊú¤´ó¤»¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¥Ð¥Á¥¤¥±¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¶¯¤¤¡×¤ÎÀ¼¡£ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¤é9¿Í½¸¹ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡ÅÄÍº°ì¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥«¥Ê¥À¤«¤éµ¢¹ñÃæ¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤È¡¢±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①ÌÜ¹õÏ¡¤¬¹â¶¶Ê¸ºÈ¤òÊú¤´ó¤»¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ëÌÜ¹õÏ¡¡¿±Ç²èÍ½¹ð
¢£Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¡Ö»¦¤·²°Âç½¸¹ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¡¢¥Þ¥¸¡¢ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×
ÌÜ¹õ¤Ï¡¢4·î27Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡Ê4·î29Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£Ä¹È±¤ò¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿¿·Á¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎ¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹ー¥Ä¤òÃå¤¿ÌÜ¹õ¤ÏÃæ¹ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¸ª¤ò¤¬¤Ã¤·¤ê¤ÈÊú¤´ó¤»¤Æ¥Ôー¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¤â¡¢ÌÜ¹õ¤ËÂÎ¤ò´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ôー¥¹¡£ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢±öÌî±Íµ×¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÅÏî´·½Í´¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢²£ÅÄ¿¿Íª¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¤È¡¢ÅÐÃÅ¼ÔÁ´°÷¤¬½¸¹ç¤·¤¿µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¤Ï¤ä¤¤¤ä¤Ï¤ä¡Ê´À¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÌÜ¹õ¤¯¤ó¤È¤Õ¤ß¤ä¤¯¤ó¤È¥°¥À¥°¥ÀÃý¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿¼Ìë1»þ²á¤®¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤ó¤¬µ¢¹ñ¤«¤é¤Î»¦¤·²°Âç½¸¹ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¡¢¥Þ¥¸¡¢ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡Ê¥Ïー¥È¤Î¾Ð´é¤Î´éÊ¸»ú¡Ë±«¤ÎÃæ¡¢Æú¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤Ë¡Ö¤ä¤áーーーー¤Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ¶«¤ó¤ÇÄº¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼Ì¿¿¡¢Æ°²è»£±Æ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±«»ß¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÍ¼Æü¤Þ¤Ç½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡ÊÌÜ¤ò¥¦¥ë¤Ã¤È¤µ¤»¤¿´éÊ¸»ú¡Ë¤Þ¤µ¤Ë¿À¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡¦SAKAMOTODAYS!!¡Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î´éÊ¸»ú¡¢¥¯¥é¥Ã¥«ー¡õ¤¯¤¹¶Ì¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤ÇËÜÆü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Ê»¦¤·²°¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×¤È²Ã¤¨¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î»¦¤·²°½¸ÃÄ¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤óÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¸ªÊú¤¤¬¤Á¡×¡Ö¤á¤á¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤æ¤»¤È¤á¤á¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ëµ®½Å¡×¡Ö¥Ð¥Á¥¤¥±¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¶¯¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£