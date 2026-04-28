「たまんねぇ」奥菜恵、ミニワンピで圧巻の美脚披露「スタイル良いなぁ」「ブラック奥菜ver.カッケーっす」
俳優の奥菜恵さんは4月27日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚が際立つショットを公開しました。
【写真】奥菜恵の美脚
コメントでは「かっこよさの中にかわいさがあって、かわいさの中にかっこよさがあって、全部がいいバランスで。結果、世界一ですね」「めちゃめちゃいいですね！」「ブラック奥菜ver.カッケーっす」「綺麗すぎる」「美しすぎる」「スタイル良いなぁ」「たまんねぇッスね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】奥菜恵の美脚
「綺麗すぎる」奥菜さんは「〜Web LEON vol.3〜」とつづり、2枚の写真を投稿。スパンコール素材のミニ丈ワンピースに、ニーハイブーツを合わせたコーディネートです。絶対領域があらわになっており、その美しさに目を奪われます。2枚とも大人の色気が漂うショットです。
美脚ショットはほかにも！12日にも「WEB LEON公開しました」とつづり、美しい脚があらわになったショットを公開していた奥菜さん。こちらもとても色っぽいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)