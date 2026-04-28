日産自が６日ぶり大幅反発、排出規制関連の引当金取り崩しで前期は一転営業黒字で着地

日産自動車<7201.T>が６日ぶりに大幅反発している。同社は２７日の取引終了後、２６年３月期の連結業績に関し、営業損益が５００億円の黒字（前の期比２８．４％減）で着地したようだと発表した。これまでは６００億円の赤字の見通しとしていたが、一転して営業黒字を確保する格好となり、評価されたようだ。米国の温室効果ガス排出規制関連の引当金の取り崩しに伴う一過性の利益が発生。コスト削減効果と為替変動による影響も寄与する。



売上高は１２兆円（前の期比５．０％減）と、従来の計画に対して１０００億円上振れする見通し。最終損益の赤字幅は従来の見通しから１０００億円縮小し、５５００億円（前の期は６７０８億９８００万円の最終赤字）で着地したようだ。自動車事業のフリーキャッシュフローについては前期の下半期で黒字となる見込みで、同事業のネットキャッシュは約１兆円超となる見込みとしている。



出所：MINKABU PRESS