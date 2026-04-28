『時すでにおスシ!?』第4話 大江戸の周りで、また新たな怪しい動きが…
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の第4話が、28日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
■第4話のあらすじ
ゴールデンウィークを前に、浮き足立つ世間。しかしみなと（永作博美）の手帳には、亡き夫・航（後藤淳平）の命日が記されていた。みなとはこの時期になると、ある後悔のことを思い出してしまう･･････。
よこた鮨アカデミーでは、大江戸のクラスにフランス人留学生・セザール（Jua）が転入してきて賑やかになる。この週の授業テーマは「貝」。魚をさばくのとは異なり、身を傷つけずにホタテの殻を剥く作業に苦戦しながら、みなとは「中身を出すこと」の難しさを痛感する。
セザールの歓迎会では、自分の夢や生き方を臆することなく語るセザールの姿に触発され、立石（佐野史郎）や胡桃（ファーストサマーウイカ）もパーソナルな話を始める中、みなとはその空気に上手く入れずにいた。
一方、大江戸（松山ケンイチ）の周りでは、また新たな怪しい動きが･･････。大江戸は澪（土居志央梨）と名乗る女性から「強硬手段に出る」と電話で迫られており、なぜかパグを預かることになってしまい。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
ゴールデンウィークを前に、浮き足立つ世間。しかしみなと（永作博美）の手帳には、亡き夫・航（後藤淳平）の命日が記されていた。みなとはこの時期になると、ある後悔のことを思い出してしまう･･････。
よこた鮨アカデミーでは、大江戸のクラスにフランス人留学生・セザール（Jua）が転入してきて賑やかになる。この週の授業テーマは「貝」。魚をさばくのとは異なり、身を傷つけずにホタテの殻を剥く作業に苦戦しながら、みなとは「中身を出すこと」の難しさを痛感する。
セザールの歓迎会では、自分の夢や生き方を臆することなく語るセザールの姿に触発され、立石（佐野史郎）や胡桃（ファーストサマーウイカ）もパーソナルな話を始める中、みなとはその空気に上手く入れずにいた。
一方、大江戸（松山ケンイチ）の周りでは、また新たな怪しい動きが･･････。大江戸は澪（土居志央梨）と名乗る女性から「強硬手段に出る」と電話で迫られており、なぜかパグを預かることになってしまい。