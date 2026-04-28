高橋成美、フィギュアスケート界のプレゼント事情を激白「匿名でブルガリの腕時計が2、3個…」
元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が、27日放送のフジテレビ系サッカーバラエティー『けるとめる』（毎週月曜 後11：00）に出演。フィギュアスケート界のプレゼント事情について赤裸々に語った。
【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット
番組ではこの日、「ワールドカップ戦士に禁断の質問をぶっこむ！」をテーマに高橋とお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が、元サッカー選手でW杯出場経験もある小野伸二、田中マルクス闘莉王らにさまざまな質問を行った。
高橋はサッカー界のプレゼント事情を聞く際に、フィギュアスケート界の事情についても告白。高橋は「フィギュアスケートだと男子が結構モテる」と切り出した。選手名こそ明かさなかったものの、「ブログが番組で好きって言ったらしいんです。そしたら次の日に匿名でブルガリの腕時計が2、3個届いたって」との衝撃エピソードを明かし、共演者を驚かせた。
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番組ではこの日、「ワールドカップ戦士に禁断の質問をぶっこむ！」をテーマに高橋とお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が、元サッカー選手でW杯出場経験もある小野伸二、田中マルクス闘莉王らにさまざまな質問を行った。
高橋はサッカー界のプレゼント事情を聞く際に、フィギュアスケート界の事情についても告白。高橋は「フィギュアスケートだと男子が結構モテる」と切り出した。選手名こそ明かさなかったものの、「ブログが番組で好きって言ったらしいんです。そしたら次の日に匿名でブルガリの腕時計が2、3個届いたって」との衝撃エピソードを明かし、共演者を驚かせた。