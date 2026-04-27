フジテレビアナウンサーの山崎夕貴アナウンサー（38）が、夫でお笑いタレント・おばたのお兄さん（37）のYouTubeチャンネルに出演。2歳半で長男が卒乳したことを報告し、その方法や心境について語った。

山崎アナは1年7カ月の産休、育休を経て、昨年3月1日に復職。今年3月30日から同局系情報番組「Live News イット！」の新メインキャスターに就任した。息子に「イット！が始まる直前まで、2歳半まで」授乳していたことを明かした。

夜泣きが大変だったといい、おばたと交互に見ていたものの、おばた不在の夜の対処法として、添い乳していたことを説明。月齢が進んでも添え乳の間隔に変化がなかったといい、「完全に辞めるタイミングを見失った」と回想。さらに「やっぱりすごい可愛いし、めちゃくちゃおっぱいおっぱいと求めてくるし」と山崎アナ自身の決心がつかなかったことも語った。

ネットの情報を多く検索してしまったことも振り返り、「私は耐えられるのか、怖すぎて一歩踏み出せなかった」「固い決意が親にないと断乳は難しい」などとリアルな経験を語った。

1カ月前からママのおっぱいは最後はアンパンマンになってしまい、「バイバイ」になることを説明。カウントダウンカレンダーで可視化し、卒乳の日にはおっぱいにアンパンマンのペイントを描いたことも明かした。

2歳半の長男は理解でき、無事に卒乳。「私と息子にとっては今がベストタイミングだったんだなと思った」とうなずいた。また、卒乳の日どりについては「自分が後戻りできない日に設定した」「イット！が始まる直前に設定した」ことも明かした。

卒乳直後は「たんちゃんが切なそうだったよね。号泣だったよね」とおばた。しかし、その後はホルモンの変化もあり、山崎アナは「メンタルもちょっと違うし、あの時は本当に悲しくて悲しくて。始まった後はそうでもないんだけど、やめる前が凄く悲しくて。今やめて1カ月ちょいぐらいで、（自分が）あげてたのが信じられない」と自身の心境の変わりように驚いた様子だった。