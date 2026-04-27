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学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「”できない”と言える子を伸ばす関わり方」を公開した。指導歴25年、3000時間以上の保護者面談を行ってきた高松氏は、子どもが発する「できない」という言葉の裏にある心理と、成績を確実に伸ばすための声かけについて解説している。

高松氏は、「できない」という言葉には間違った使い方と正しい使い方があるという。多くの子どもが陥りがちな間違った使い方は、「自分はやっていないのに、仮にやったとしてもできない」という自己暗示である。これを繰り返すと自己評価が下がり、いざという時に諦めてしまう原因となる。一方で正しい使い方は、「やっていないからできない」と事実を客観的に認識することだと説明する。

限られた時間の中で割り振っていない事柄が「できなくて当然だ」と考える重要性を指摘する。この考え方には、「時間を割り振ったらできる」という未来への希望と、「時間を割り振ったことはきちんとできるようになっている」という現在の自信に繋がる2つのメリットがあるという。

親がすべき声かけとして、子どもが「できない」と言った際には「時間をかけてないんだからできなくて仕方がないじゃん」と伝えることを推奨している。「時間をかけたらできる」というマインドセットを育むことで、将来本当に努力が必要になった時に「よしやろう」と行動できるきっかけを作ることができると解説した。

高松氏は、現状で子どもにやる気がなくても、それは「時期が来ていないから」だと捉えるべきだと語る。親の言葉かけによって「努力ゼロ」で変えられるマインドセットの転換は、子どもの未来に向けた大きな布石となる。
子どもの可能性を最大限に引き出すために、子どもが使う「できない」という言葉の受け止め方について伝えている。

YouTubeの動画内容

01:32

「できない」の間違った使い方とは？
03:08

「できない」の正しい使い方は「やってないからできません」
05:26

親に注意してほしい事と「できなくて当然」という声かけ
07:29

受験で成功するための「やったらできる」というマインドセット
08:29

「努力ゼロ」で子どもの行動は変えられる

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