Snow Man目黒蓮、“推定体重140kgふくよかボディ”特殊メイクの苦悩「ずっとホースを繋げられて」高橋文哉はプロ意識を称賛【SAKAMOTO DAYS】
【モデルプレス＝2026/04/27】Snow Manの目黒蓮が27日、都内で開催された映画『SAKAMOTO DAYS』公開直前イベントに俳優の高橋文哉、横田真悠、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、FANTASTICS from EXILE TRIBEの八木勇征、生見愛瑠、北村匠海、福田雄一監督とともに出席。坂本太郎役で“推定体重140kg”のふくよかボディを再現する特殊メイクをする上での苦悩を明かした。
【写真】目黒蓮・高橋文哉・生見愛瑠ら豪華キャスト集結
本作は、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本（目黒）が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーを描く。
現場でのエピソードを聞かれた目黒は「ほとんど特殊メイクをしている状態だったので、なかなか皆さんと喋ってしまったり、笑っちゃったりすると、特殊メイクがすぐ取れてきちゃうので。合間の時間とかは、中にF1（ドライバー）の方たちとかも着ている、氷水を通す装置があるんですけど、それを一番下に着て。ホースを繋げて、そこから氷水が上がってくるんですけど、ずっとホースを繋げられて、休みの時間はただただ椅子に座って耐えるみたいな感じだったんです。だから今日こうやって皆さんと会ってたくさんお話しできるのが、すごく楽しくて。そんな思い出ばっかりです（笑）」と回想。
ネイルハンマーが武器のクールな関西人・神々廻役の八木は、痩せている状態の目黒との対面について「初めてです。アクション練習の時だけ（会って）。撮影現場の時はずっと太っていらっしゃって」と明かして、目黒は「たまに痩せて現場に行くと、スタッフの皆さんから人見知りを受けるっていう（笑）。『あれ？太っているときもうちょっと喋ってくれていたのにな』って思うようなこととかもあったりして（笑）。楽しかったです」と振り返った。
そんな目黒について、高橋は「大変そうだなという言葉で片づけてはならないぐらいの出来事というか。僕は太い状態も細い状態も、ずっと基本的に横にいたんですけど、目黒さんが椅子に座らないんですね。これはファンの人はよく知っているお話だと思うんですけど、座らないんですよ。太っているときだけ、たまーに座るんですけど、太っててもたまーに座らないんですよ。僕は常に目黒さんを見て、ともに行動していましたね（笑）。それはすごく覚えています」と目黒のプロ意識の高さを明かした。
実は痩せている状態の目黒に緊張していたと暴露された高橋は「最初、半分ぐらいはちょっと。すみません（笑）」と陳謝。目黒は「なんかちょっとショックなんですけど」と笑顔を見せて、高橋は「基本太っている状態で会っているので」と弁解し、目黒は「今は大丈夫だよね？」「だいぶ仲良くなった感覚でいるから」と確認。高橋は「大丈夫です。だいぶ。ちょっと緊張しちゃうんですよね。急にシュッとされると。分かっているんですけど。明日痩せてるなっていうのは。スケジュールで分かっているんですけど」と答えていた。
撮影中に痩せたのか聞かれた目黒は「そうですね。痩せたと思います。あとは普段から作品に入ると、結構痩せちゃうタイプで。『SAKAMOTO』の時は、さらに汗もいっぱいかいて」とコメント。なかなかキャストと喋れなかったことについては「もどかしさがありました」と明かした。
目黒について、渡邊は「お会いすることはなかったんですけど、シーンとしては。一回だけ、支度の順番の兼ね合いで、太ったバージョンの目黒君に一回お会いして。この作品は絶対に大丈夫だと思えた出来事はそれなんですけど、坂本の目黒君のバージョンにお会いした時に、目黒君が僕の目を見て、前も共演しているはずなのに、一言もおはようも何も言わず、手だけ挙げて現場に入っていきやがったんです。逆に太ったバージョンの目黒が怖くて怖くて（笑）！今日安心しています」と振り返って会場を沸かせて、目黒は「喋れなかっただけです（笑）」と弁解していた。（modelpress編集部）
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◆目黒蓮、現場では「ほとんど特殊メイクをしている状態」
本作は、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本（目黒）が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーを描く。
現場でのエピソードを聞かれた目黒は「ほとんど特殊メイクをしている状態だったので、なかなか皆さんと喋ってしまったり、笑っちゃったりすると、特殊メイクがすぐ取れてきちゃうので。合間の時間とかは、中にF1（ドライバー）の方たちとかも着ている、氷水を通す装置があるんですけど、それを一番下に着て。ホースを繋げて、そこから氷水が上がってくるんですけど、ずっとホースを繋げられて、休みの時間はただただ椅子に座って耐えるみたいな感じだったんです。だから今日こうやって皆さんと会ってたくさんお話しできるのが、すごく楽しくて。そんな思い出ばっかりです（笑）」と回想。
ネイルハンマーが武器のクールな関西人・神々廻役の八木は、痩せている状態の目黒との対面について「初めてです。アクション練習の時だけ（会って）。撮影現場の時はずっと太っていらっしゃって」と明かして、目黒は「たまに痩せて現場に行くと、スタッフの皆さんから人見知りを受けるっていう（笑）。『あれ？太っているときもうちょっと喋ってくれていたのにな』って思うようなこととかもあったりして（笑）。楽しかったです」と振り返った。
◆高橋文哉、目黒蓮のプロ意識明かす
そんな目黒について、高橋は「大変そうだなという言葉で片づけてはならないぐらいの出来事というか。僕は太い状態も細い状態も、ずっと基本的に横にいたんですけど、目黒さんが椅子に座らないんですね。これはファンの人はよく知っているお話だと思うんですけど、座らないんですよ。太っているときだけ、たまーに座るんですけど、太っててもたまーに座らないんですよ。僕は常に目黒さんを見て、ともに行動していましたね（笑）。それはすごく覚えています」と目黒のプロ意識の高さを明かした。
実は痩せている状態の目黒に緊張していたと暴露された高橋は「最初、半分ぐらいはちょっと。すみません（笑）」と陳謝。目黒は「なんかちょっとショックなんですけど」と笑顔を見せて、高橋は「基本太っている状態で会っているので」と弁解し、目黒は「今は大丈夫だよね？」「だいぶ仲良くなった感覚でいるから」と確認。高橋は「大丈夫です。だいぶ。ちょっと緊張しちゃうんですよね。急にシュッとされると。分かっているんですけど。明日痩せてるなっていうのは。スケジュールで分かっているんですけど」と答えていた。
撮影中に痩せたのか聞かれた目黒は「そうですね。痩せたと思います。あとは普段から作品に入ると、結構痩せちゃうタイプで。『SAKAMOTO』の時は、さらに汗もいっぱいかいて」とコメント。なかなかキャストと喋れなかったことについては「もどかしさがありました」と明かした。
目黒について、渡邊は「お会いすることはなかったんですけど、シーンとしては。一回だけ、支度の順番の兼ね合いで、太ったバージョンの目黒君に一回お会いして。この作品は絶対に大丈夫だと思えた出来事はそれなんですけど、坂本の目黒君のバージョンにお会いした時に、目黒君が僕の目を見て、前も共演しているはずなのに、一言もおはようも何も言わず、手だけ挙げて現場に入っていきやがったんです。逆に太ったバージョンの目黒が怖くて怖くて（笑）！今日安心しています」と振り返って会場を沸かせて、目黒は「喋れなかっただけです（笑）」と弁解していた。（modelpress編集部）
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