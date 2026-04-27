「朝ラクな髪型がいい」って人へ！【40・50代】乾かすだけでキマる「楽ちんボブ」

朝の準備に時間をかけられないけれど、オシャレな髪型を保ちたいという大人世代には、「楽ちんボブ」がオススメ！ ドライヤーで乾かすだけでスッとまとまりやすいボブスタイルなら、忙しい毎日の負担を減らしてくれるはずです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、手入れが簡単でオシャレに見える「楽ちんボブ」をご紹介します。

自然にまとまるナチュラルブラウンのプチウルフ

落ち着いたナチュラルブラウンで染め上げた自然な動きのプチウルフボブです。トップは内側へ流しつつベースは外ハネにして、くびれのあるシルエットを作っています。「TIECHEL 表参道」@kitadani_koujiroさんによると「結んでも良し、ワンカールでもオシャレ」とのこと。その日の気分に合わせて簡単にアレンジを変えられるため、忙しい朝でも手軽にこなれた表情を作りたい人にぴったりです。

美しい立体感を生み出す丸みミニボブ

「カキモトアームズ」のスタイリスト@iimuro yukiiさんが提案する「乾かすだけでまとまるボブ」は、ふんわりとした丸みのあるシルエットが魅力です。地毛の色を活かしつつハイライトを重ねることで、ぺったりしがちな髪に美しい立体感を与えています。根元が伸びても境目が目立ちにくいため、美容室へ行く時間がなかなか取れない人にオススメです。

白髪がなじむ、ハイトーンのベージュボブ

明るいベージュカラーの華やかなボブスタイル。@iimuro_yukiiさんによると「レイヤーを沢山入れると手ぐしだけでもふんわり」するそうで、日々のスタイリングがグッと楽になる予感。トップは軽やかに後ろへ流し、ベースは内側にワンカールさせ、メリハリのあるシルエットを実現しています。白髪がハイライトのような効果を生み出すため、透明感もまとえそう。

伸びても根元が気になりにくい切りっぱなしボブ

暗髪ベースの切りっぱなしボブは、@iimuro yukiiさんいわく「手櫛でまとまるように外はねに」整えたそう。この外ハネの効果で、ライン感の強いプツっとカットに、ほど良い抜け感を添えています。コントラストを効かせたハイライトの効果で、白髪をオシャレにぼかしつつ、奥行きも感じられるスタイルに仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@iimuro_yukii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。