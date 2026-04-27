服も着方もシンプルで「オシャレが上手くなる」盗みやすいテクニック





シンプルなモノトーン「服の選び方・生かし方」

服も合わせ方もシンプルに。そんな装いの中で新たな可能性を引き出す方法を研究。シルエットや素材の選び方、テイストや配色など、試しやすいアイディアをご紹介。







「縦長シルエットどうし」を合わせる

視線を縦に促すワンピースに、コートをはおって縦ラインを強化。明暗差も相まってスタイルアップが望めると同時に、冗長になりがちなマキシ丈のレイヤードがうまく整う。







潔く「全部メンズライク」

千鳥格子柄ジャケットにワイドパンツを合わせたクラシカルな装いに、ローファーで品格を上乗せ。すべてモノトーンでまとめたことで、古くさくなりすぎず、都会的な表情に。







ビッグサイズはカドのある正統派が前提

クリーンな白のオーバーサイズジャケットが主役。インナーとボトムをすべて黒でつなぐことで、ジャケットのボリューム感が際立ち、モードな雰囲気が加速。注目したいのは、シャープなVネックの開きと、足元のポインテッドトゥ。上半身と足先に「直線」を意識させることで、全体のシルエットが膨張せず、縦のラインを強調。







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