『左ききのエレン』第4話 「最⾼のチームと出会った時」あらすじ＆場面カット公開！
毎週⽕曜深夜24時〜テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『左ききのエレン』、第4話のあらすじ場面カットが公開された。また、TVアニメ『左ききのエレン』とウォーキングアプリ「aruku＆（あるくと）」のコラボ企画が決定した。
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
このたび、4⽉28⽇（⽕）に放送される本作の第4話「最⾼のチームと出会った時」のあらすじ＆場⾯カットが公開された。光⼀、三橋が⼀員として配属された「神⾕チーム」が発⾜。そんななか、⼤⼿飲料メーカーのコンペに向けて⽬⿊広告社の局⻑たちはチームを⼀時解体するよう神⾕に告げ……。熱く奮闘する彼らに注⽬だ。
＜第4話「最⾼のチームと出会った時」あらすじ＞
2007年、神⾕を最年少クリエイティブディレクターに据えた「神⾕チーム」が発⾜した。光⼀とマーケティング局から異動してきた三橋は神⾕チームの⼀員として案件に当たるが、思うような案が出せず⾏き詰っていた。そんな中、⼤⼿飲料メーカー・サニートライから、神⾕指名でコンペ参加を打診された⽬⿊広告社。局⻑たちはコンペを勝ち取るため、神⾕チームを⼀時解体し特別対策チームの⽴ち上げを神⾕に告げるがーー。
＞＞＞第4話場面カットをすべてチェック！（写真10点）
そして、TVアニメ『左ききのエレン』とウォーキングアプリ「aruku＆（あるくと）」のコラボキャンペーンが2026年4⽉28⽇（⽕）より開催される。朝倉光⼀、⼭岸エレン、加藤さゆりなどの⼈気キャラクター10体と、物語の舞台となる神
奈川県・横浜エリア限定の「朝倉光⼀ ⾼校⽣ ver.」を合わせて合計11体がaruku＆のまちに登場。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
＜第4話「最⾼のチームと出会った時」あらすじ＞
2007年、神⾕を最年少クリエイティブディレクターに据えた「神⾕チーム」が発⾜した。光⼀とマーケティング局から異動してきた三橋は神⾕チームの⼀員として案件に当たるが、思うような案が出せず⾏き詰っていた。そんな中、⼤⼿飲料メーカー・サニートライから、神⾕指名でコンペ参加を打診された⽬⿊広告社。局⻑たちはコンペを勝ち取るため、神⾕チームを⼀時解体し特別対策チームの⽴ち上げを神⾕に告げるがーー。
＞＞＞第4話場面カットをすべてチェック！（写真10点）
そして、TVアニメ『左ききのエレン』とウォーキングアプリ「aruku＆（あるくと）」のコラボキャンペーンが2026年4⽉28⽇（⽕）より開催される。朝倉光⼀、⼭岸エレン、加藤さゆりなどの⼈気キャラクター10体と、物語の舞台となる神
奈川県・横浜エリア限定の「朝倉光⼀ ⾼校⽣ ver.」を合わせて合計11体がaruku＆のまちに登場。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
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